Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что оккупанты продолжают штурмовые действия в Бахмуте и имеют незначительный тактический успех. Однако все эти атаки в подавляющем большинстве отражаются украинскими силами.

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Оккупанты могут забыть о своих планах

Россияне продолжат наступать в городе, потому что им никто не давал приказ отступать. Хотя кое-кому и хотелось бы это сделать. Об этом свидетельствуют случаи дезертирства или желания сдаться в плен украинским военным.

Российские войска пытаются в Бахмуте зацепиться за руины и там штурмовать. Также захватчики начинают стягивать в Бахмут силы, снимая их с других направлений,

– отметил Мусиенко.

Так в город прибыли бойцы так называемой "народной милиции" непризнанной республики "ЛНР" и десантники российской армии.

В то же время для Украины достаточно успешно складывается ситуация на флангах. Происходит обратный процесс. Ранее враг пытался эти фланги смыкать с Севера и Юга, чтобы замкнуть круг, создать полноценное окружение и заблокировать нашу логистику.

Сейчас украинские войска наступают и на северном фланге, и на южном. Соответственно блокируют возможности врага. И теперь о планах окружения ему можно забыть,

– подчеркнул военный эксперт.

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Перспективы для ВСУ

Россия рассматривала Бахмут несколько месяцев назад после того, как Украина деоккупировала Херсон и правобережье Херсонщины, как ловушку для ЗСУ. Планировалось, что украинская армия втянется в воронку боев за город, перебросит туда все резервы, и о контрнаступлении ВСУ можно будет забыть.

"В то же время командующий Сухопутными войсками генерал Сырский отметил, что "вагнеровцы пришли в Бахмут, как в мышеловку". Это означает, что в городе сложилась ситуация по принципу, "не рой другому яму", – уверен он.

Враг рассчитывал заманить в ловушку украинские силы, но теперь Бахмут превращается в ловушку для него. И воронка боев сейчас начинает действовать против российских войск.

"Это открывает для нас перспективы не только срезать фланги в Бахмуте и где-то даже взять в оперативную обстановку группировку врага. Но и в момент наших контрнаступательных действий получить преимущество на других направлениях, пока враг вовлечен в бои за Бахмут", - резюмировал Александр Мусиенко.

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