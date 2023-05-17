Аналитики американского Института изучения войны написали, что оккупанты, в частности, так называемый "глава" псевдореспублики в Донецкой области Пушилин заявил, что якобы российские войска усилили свои силы в районе Бахмута. Мол, это сделали, чтобы "стабилизировать ситуацию".

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Также известный российский милблогер написал, что четыре неизвестных российских батальона развернули на флангах вокруг Бахмута, чтобы предотвратить прорывы украинцев.

Эти заявления о подкреплении окупантов согласовываются со словами Анны Маляр от 15 мая о том, что Россия развертывает дополнительные воздушно-десантные силы для защиты флангов Бахмута, вероятно, с других участков фронта.

В ISW отмечают, что на 16 мая Москва продолжала добиваться незначительных успехов в самом Бахмуте, а министерство обороны России продолжает утверждать, что российские силы вокруг Бахмута сосредоточены на отражении украинских контратак.

Россия опрокинула бойцов в район Бахмута

Сообщения о опрокидывании российских подкреплений в район Бахмута свидетельствуют о том, что российские войска продолжают сосредотачивать там наступательные силы, несмотря на более широкие усилия по изменению приоритетов с целью подготовки к возможным украинским контрнаступлениям,

– заявили в ISW.

Аналитики рассказали, что российские войска недавно перебросили в неустановленный район севернее Бахмута, вероятно, с позиций вдоль линии Сватово-Купьянск, части 6-й гвардейской мотострелковой дивизии (20-я гвардейская общевойсковая армия, Западный военный округ России).

Вероятно, опрокидывание этих сил является ответом на постоянное беспокойство России по поводу стабильности линии фронта в этом районе на фоне дальнейшей деградации наступательных действий вагнеровцев в попытке захватить Бахмут.

"Эта обеспокоенность стала более выраженной в последние дни, когда украинские войска достигли ограниченных успехов вокруг Бахмута, что, возможно, побудило россиян к дальнейшему сосредоточению на тактических наступательных действиях в этом районе", – заявили в ISW.

Также они добавили, что российское подкрепление может преследовать цель:

усилить способность вагнеровцев быстро захватить остальную часть Бахмута;

представить российскую тактическую победу перед возможными неудачами во время украинского контрнаступления.

Что говорят в ISW о действиях Украины в Бахмуте

Официальные украинские военные продолжают указывать, что Украина проводит гораздо более ограниченные операции в районе Бахмута, чем российские силы, которые, похоже, возобновили основные усилия в Бахмуте,

– заявили аналитики.

Они вспомнили слова заместителя министра обороны Украины Маляр о том, что ВСУ деоккупировали 20 квадратных километров. Аналитики американского Института изучения войны рассказывают позицию украинских военных, в частности:

командующий Восточной группировкой войск Украины Александр Сырский заявил, что украинские войска продолжают использовать концепцию "активной обороны" во время контрударов в неопределенных районах возле Бахмута;

спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заверил, что главная цель украинской оборонной операции в районе Бахмута – истощение российских сил.

"ISW имеет геолокационные кадры, опубликованные 16 мая, украинских позиций в юго-западном Бахмуте, позволяющих предположить, что украинские силы недавно достигли ограниченных успехов в самом городе", – заявили аналитики.

Согласно им, ВСУ добились незначительных успехов к востоку от Орехово-Василовки (11 километров северо-западнее Бахмута), хотя, по состоянию на 16 мая, ISW не наблюдала никаких дальнейших достижений Украины вокруг Бахмута.