Аналітики американського Інституту вивчення війни написали, що окупанти, зокрема, так званий "глава" псевдореспубліки на Донеччині Пушилін заявив, що нібито російські війська посилили свої сили в районі Бахмута. Мовляв, це зробили, щоб "стабілізувати ситуацію".

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Також відомий російський мілблогер написав, що чотири невідомі російські батальйони розгорнули на флангах навколо Бахмута, щоб запобігти проривам українців.

Ці заяви про підкріплення окупантів узгоджуються зі словами Ганни Маляр від 15 травня про те, що Росія розгортає додаткові повітряно-десантні сили для захисту флангів Бахмута, ймовірно, з інших ділянок фронту.

В ISW зазначають, що станом на 16 травня Москва продовжувала досягати незначних успіхів у самому Бахмуті, а міністерство оборони Росії продовжує стверджувати, що російські сили навколо Бахмута зосереджені на відбитті українських контратак.

Росія перекинула бійців у район Бахмута

Повідомлення про перекидання російських підкріплень у район Бахмута свідчать про те, що російські війська продовжують зосереджувати там наступальні сили, попри ширші зусилля зі зміни пріоритетів з метою підготовки до можливих українських контрнаступів,

– заявили в ISW.

Аналітики розповіли, що російські війська нещодавно перекинули до невстановленого району на північ від Бахмута, ймовірно, з позицій вздовж лінії Сватове-Куп'янськ, частини 6-ї гвардійської мотострілецької дивізії (20-та гвардійська загальновійськова армія, Західний військовий округ Росії).

Ймовірно, перекидання цих сил є відповіддю на постійне занепокоєння Росії щодо стабільності лінії фронту в цьому районі на тлі подальшої деградації наступальних дій вагнерівців у спробі захопити Бахмут.

"Це занепокоєння стало більш вираженим в останні дні, коли українські війська досягли обмежених успіхів навколо Бахмута, що, можливо, спонукало росіян до подальшого зосередження на тактичних наступальних діях у цьому районі", – заявили в ISW.

Також вони додали, що російське підкріплення може мати на меті:

посилити здатність вагнерівців швидко захопити решту Бахмута;

представити російську тактичну перемогу перед можливими невдачами під час українського контрнаступу.

Що кажуть в ISW про дії України в Бахмуті

Офіційні українські військові продовжують вказувати, що Україна проводить набагато більш обмежені операції в районі Бахмута, ніж російські сили, які, схоже, відновили основні зусилля в Бахмуті,

– заявили аналітики.

Вони пригадали слова заступниці міністра оборони України Маляр про те, що ЗСУ деокупували 20 кілометрів квадратних. Аналітики американського Інституту вивчення війни розповідають позицію українських військових, зокрема:

командувач Східного угруповання військ України Олександр Сирський заявив, що українські війська продовжують використовувати концепцію "активної оборони" під час контрударів у невизначених районах біля Бахмута;

речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий запевнив, що головна мета української оборонної операції в районі Бахмута – виснаження російських сил.

"ISW має геолокаційні кадри, опубліковані 16 травня, українських позицій у південно-західному Бахмуті, які дозволяють припустити, що українські сили нещодавно досягли обмежених успіхів у самому місті", – заявили аналітики.

Згідно з ними, ЗСУ досягли незначних успіхів на схід від Оріхово-Василівки (11 кілометрів на північний захід від Бахмута), хоча, станом на 16 травня, ISW не спостерігала жодних подальших досягнень України навколо Бахмута.