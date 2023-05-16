В центе Бахмута продолжаются ожесточенные бои за город. Вокруг города украинские защитники взяли ситуацию в свои руки.

Смотрите также ВСУ разрушают планы врага в Бахмуте: карта боевых действий 16 мая

Что происходит вокруг Бахмута

Согласно данным британской разведки, силы ЧВК "Вагнера" и дальше пытаются вытеснить ВСУ из города. Однако за последние четыре дня украинские силы достигли тактического прогресса, стабилизировав фланги Бахмута в свою пользу.

Кроме продвижения к югу от Бахмута, украинские защитники отбросили российскую линию фронта северо-западнее населенного пункта.

Вероятно, это позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги поставок 0506,

– говорится в сообщении.

Также в британской разведке сообщили, что Украина сдерживает западное продвижение России по линии канала Донецк – Донбасс, превращая водный путь в препятствие для оккупантов в рамках глубокой оборонной зоны вокруг города Часов Яр.

Что сейчас происходит в Бахмуте