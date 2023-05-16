У центі Бахмута продовжуються запеклі бої за місто. Натомість довкола міста українські захисники взяли ситуацію у свої руки.
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Що відбувається довкола Бахмута
Згідно з даними британської розвідки, сили ПВК "Вагнера" й надалі намагаються витіснити ЗСУ з міста. Проте впродовж останніх чотирьох днів українські сили досягнули тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмута на свою користь.
Окрім просування на південь від Бахмуту, українські захисники відкинули російську лінію фронту на північний захід від населеного пункту.
Ймовірно, це дозволило українським силам відновити більш безпечне використання ключової дороги постачання 0506,
– мовиться у повідомленні.
Також у британський розвідки повідомили, що Україна стримує західне просування Росії по лінії каналу Донецьк-Донбас, перетворюючи водний шлях на перешкоду для окупантів в рамках глибокої оборонної зони навколо міста Часів Яр.
Що зараз відбувається у Бахмуті
- 15 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські військові просунулись вперед на Бахмутському напрямку від 350 метрів до 2 кілометрів.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський також повідомляв, що на Бахмутському напрямку є просування. Але варто зауважити, що у самому Бахмуті й на околицях все дуже складно.
- Також він повідомив, що просування наших військ на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони міста. Проте важливо розуміти, що це лише частковий успіх.
- Днями Пригожин бідкався, що ЗСУ зайняли тактичні висоти й з часом можуть оточити місто. Проте варто зауважити, що бідкання Пригожина варто ділити на половину і вірити його заявам не можна. Оскільки він розповідає про "снарядний голод" в момент, поки його вагнерівці випускають по місту десятки ракет на добу, знищуючи населений пункт до тла.