Работу украинских "птичек" в пригороде Бахмута показал Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации.

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Украинские "птички" препятствуют оккупантам пойти в наступление

На кадрах, опубликованных Михаилом Федоровом, работает армия дронов 59 ОМБР имени Якова Гандзюка и мощные беспилотники-камикадзе "Пегас".

Как рассказал министр цифровой трансформации, результат работы дронов – уничтожение двух вражеских установок для разминирования УР-83П, так называемых "Змей Горыныч", а также 1300 килограммов тротила.

Михаил Федоров показал, как украинские "птички" уничтожают технику оккупантов: смотрите видео

Россияне использовали установки УР-83П, чтобы разминировать поля для наступления и разрушать укрытие наших воинов.

Теперь "Змей Горыныч" – это кучка хлама,

– констатировал Федоров.

Он отметил, что дроны были приобретены благодаря донатам через UNITED24. Следовательно, Федоров призывает продолжать поддерживать Армию дронов через UNITED24 или несколько кликов на главном экране приложения Дія.

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