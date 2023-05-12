Украинские защитники героически уничтожают врага каждый день. В частности, только за минувшие сутки на одном из участков на Бахмутском направлении враг потерял штурмовую группу.
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На "концерт Кобзона" отправили еще несколько оккупантов
"Небесную кару" оккупантам устроили спецназовцы СБУ по самым горячим направлениям. С помощью FPV-дронов украинские Силы обороны ликвидируют военную технику и живую силу противника.
В частности, на опубликованных кадрах защитники уничтожили:
- бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем;
- реактивную систему залпового огня "Град";
- два "Камаза";
- противотанковый ракетный комплекс;
- живую силу врага.
Как украинские защитники уничтожали врага: смотрите видео
Актуальные потери российских захватчиков
По данным Генштаба, только за минувшие сутки россияне понесли бешеные потери как живой силы, так и техники. Всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали 197 670 оккупантов.
Последние данные статистики сейчас выглядят так:
- личного состава – 197670 (+750) человек,
- танков – 3745 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин – 7295 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 3068 (+15) единиц,
- РСЗО – 559 (+2) единицы,
- средства ПВО – 312 (+2) единицы,
- самолетов – 308 (+0) единиц,
- вертолетов – 294 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2636 (+9) единиц,
- крылатые ракеты – 970 (+0) единиц,
- корабли /катера – 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5996 (+12) единиц,
- специальная техника – 393 (+2) единицы.