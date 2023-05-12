Украинские защитники героически уничтожают врага каждый день. В частности, только за минувшие сутки на одном из участков на Бахмутском направлении враг потерял штурмовую группу.

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На "концерт Кобзона" отправили еще несколько оккупантов

"Небесную кару" оккупантам устроили спецназовцы СБУ по самым горячим направлениям. С помощью FPV-дронов украинские Силы обороны ликвидируют военную технику и живую силу противника.

В частности, на опубликованных кадрах защитники уничтожили:

  • бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем;
  • реактивную систему залпового огня "Град";
  • два "Камаза";
  • противотанковый ракетный комплекс;
  • живую силу врага.

Как украинские защитники уничтожали врага: смотрите видео

Актуальные потери российских захватчиков

По данным Генштаба, только за минувшие сутки россияне понесли бешеные потери как живой силы, так и техники. Всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали 197 670 оккупантов.

Последние данные статистики сейчас выглядят так:

  • личного состава – 197670 (+750) человек,
  • танков – 3745 (+5) единиц,
  • боевых бронированных машин – 7295 (+8) единиц,
  • артиллерийских систем – 3068 (+15) единиц,
  • РСЗО – 559 (+2) единицы,
  • средства ПВО – 312 (+2) единицы,
  • самолетов – 308 (+0) единиц,
  • вертолетов – 294 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2636 (+9) единиц,
  • крылатые ракеты – 970 (+0) единиц,
  • корабли /катера – 18 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5996 (+12) единиц,
  • специальная техника – 393 (+2) единицы.