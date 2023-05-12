Українські захисники героїчно нищать ворога кожного дня. Зокрема, лише за минулу добу на одній з ділянок на Бахмутському напрямку ворог втратив штурмову групу.
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На "концерт Кобзона" відправили ще кілька окупантів
"Небесну кару" окупантам влаштували спецпризначенці СБУ на найгарячіших напрямках. З допомогою FPV-дронів українські Сили оборони ліквідують військову техніку та живу силу противника.
Зокрема на опублікованих кадрах захисники знищили:
- бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем;
- реактивну систему залпового вогню "Град";
- два "Камази";
- протитанковий ракетний комплекс;
- живу силу ворога.
Як українські захисники нищили ворога: дивіться відео
Актуальні втрати російських загарбників
За даними Генштабу, лише за минулу добу росіяни зазнали шалених втрат як живої сили, так і техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці ліквідували 197 670 окупантів.
Останні дані статистики нині виглядають так:
- особового складу – 197670 (+750) осіб,
- танків – 3745 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин – 7295 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 3068 (+15) одиниць,
- РСЗВ – 559 (+2) одиниці,
- засоби ППО – 312 (+2) одиниці,
- літаків – 308 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9) одиниць,
- крилаті ракети – 970 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) одиниць,
- спеціальна техніка – 393 (+2) одиниці.