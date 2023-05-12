Українські захисники героїчно нищать ворога кожного дня. Зокрема, лише за минулу добу на одній з ділянок на Бахмутському напрямку ворог втратив штурмову групу.

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На "концерт Кобзона" відправили ще кілька окупантів

"Небесну кару" окупантам влаштували спецпризначенці СБУ на найгарячіших напрямках. З допомогою FPV-дронів українські Сили оборони ліквідують військову техніку та живу силу противника.

Зокрема на опублікованих кадрах захисники знищили:

бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем;

реактивну систему залпового вогню "Град";

два "Камази";

протитанковий ракетний комплекс;

живу силу ворога.

Як українські захисники нищили ворога: дивіться відео

Довідка. Спецпризначенці СБУ використовували FPV-дрони. Це маленькі легкі БпЛА, які літають з високою швидкістю – до 150 кілометрів на годину, а також вони дуже маневрові. FPV-дрони можуть нести невеликий заряд – близько 100 – 200 грамів вибухівки. Такий дрон-камікадзе прилітає і вибухає разом з боєкомплектом, який несе на собі.

Актуальні втрати російських загарбників

За даними Генштабу, лише за минулу добу росіяни зазнали шалених втрат як живої сили, так і техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці ліквідували 197 670 окупантів.

Останні дані статистики нині виглядають так: