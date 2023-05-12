Українські захисники героїчно нищать ворога кожного дня. Зокрема, лише за минулу добу на одній з ділянок на Бахмутському напрямку ворог втратив штурмову групу.

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На "концерт Кобзона" відправили ще кілька окупантів

"Небесну кару" окупантам влаштували спецпризначенці СБУ на найгарячіших напрямках. З допомогою FPV-дронів українські Сили оборони ліквідують військову техніку та живу силу противника.

Зокрема на опублікованих кадрах захисники знищили:

  • бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем;
  • реактивну систему залпового вогню "Град";
  • два "Камази";
  • протитанковий ракетний комплекс;
  • живу силу ворога.

Як українські захисники нищили ворога: дивіться відео

Актуальні втрати російських загарбників

За даними Генштабу, лише за минулу добу росіяни зазнали шалених втрат як живої сили, так і техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці ліквідували 197 670 окупантів.

Останні дані статистики нині виглядають так:

  • особового складу – 197670 (+750) осіб,
  • танків – 3745 (+5) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 7295 (+8) одиниць,
  • артилерійських систем – 3068 (+15) одиниць,
  • РСЗВ – 559 (+2) одиниці,
  • засоби ППО – 312 (+2) одиниці,
  • літаків – 308 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9) одиниць,
  • крилаті ракети – 970 (+0) одиниць,
  • кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) одиниць,
  • спеціальна техніка – 393 (+2) одиниці.