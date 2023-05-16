Роботу українських "пташок" у передмісті Бахмута показав Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації.
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Українські "пташки" перешкоджають окупантам піти в наступ
На кадрах, які опублікував Михайло Федоров, працює армія дронів 59 ОМБР імені Якова Гандзюка та потужні безпілотники-камікадзе "Пегас".
Як розповів міністр цифрової трансформації, результат роботи дронів – знищення двох ворожих установок для розмінування УР-83П, так званих "Змій Горинич", а також 1300 кілограмів тротилу.
Михайло Федоров показав, як українські "пташки" нищать техніку окупантів: дивіться відео
Росіяни використовували установки УР-83П, щоб розміновувати поля для наступу та руйнувати укриття наших воїнів.
Тепер "Змій Горинич" – це купка мотлоху,
– констатував Федоров.
Він зазначив, що дрони були придбані завдяки донатам через UNITED24. Відтак, Федоров закликає продовжувати підтримувати Армію дронів через UNITED24 або в кілька кліків на головному екрані застосунку Дія.
ЗСУ просуваються під Бахмутом
- В останні кілька днів українські військові активізувалися на Бахмутському напрямку та відвоювали території, які раніше захопили окупанти. Просування Сил оборони України офіційно підтверджували в ЗСУ та Міноборони.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 15 травня повідомив, що наші війська просунулись на різну відстань – від 350 метрів до 2 кілометрів.
- Британська розвідка в огляді ситуації в Україні за 16 травня повідомила, що наші військові досягли тактичних успіхів в районі Бахмута.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 16 травня повідомив, що українські війська вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, однак наші воїни руйнують його плани.