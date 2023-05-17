Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що окупанти продовжують штурмові дії в Бахмуті та мають незначний тактичний успіх. Однак всі ці атаки в переважній більшості відбиваються українськими силами.

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Окупанти можуть забути про свої плани

Росіяни продовжать наступати в місті, тому що їм ніхто не давав наказ відступати. Хоча декому й хотілося б це зробити. Про це свідчать випадки дезертирства чи бажання здатися в полон українським військовим.

Російські війська намагаються в Бахмуті зачепитись за руїни і там штурмувати. Також загарбники починають стягувати в Бахмут сили, знімаючи їх з інших напрямків,

– зазначив Мусієнко.

Так в місто прибули бійці так званої "народної міліції" невизнаної республіки "ЛНР", а також десантники російської армії.

Водночас для України доволі успішно складається ситуація на флангах. Відбувається зворотний процес. Раніше ворог намагався ці фланги змикати з Півночі і з Півдня, щоб замкнути коло, створити повноцінне оточення і заблокувати нашу логістику.

А зараз українські війська наступають і на північному фланзі, і на південному. Відповідно блокують можливості ворога. І тепер про плани оточення йому можна забути,

– підкреслив військовий експерт.

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Перспективи для ЗСУ

Росія розглядала Бахмут кілька місяців тому, після того, як Україна деокупувала Херсон і правобережжя Херсонщини, як пастку для ЗСУ. Планувалось, що українська армія втягнеться у воронку боїв за місто, перекине туди всі резерви, і про контрнаступ ЗСУ можна буде забути.

"Водночас командувач Сухопутних військ генерал Сирський зазначив, що "вагнерівці прийшли в Бахмут, як в мишоловку". Це означає, що в місті склалась ситуація за принципом, "не рий іншому яму", – впевнений він.

Ворог розраховував заманити в пастку українські сили, але тепер Бахмут перетворюється в пастку для нього. І воронка боїв зараз починає діяти проти російських військ.

"Це відкриває для нас перспективи не тільки зрізати фланги в Бахмуті і десь навіть взяти в оперативне оточення угруповання ворога. Але й в момент наших контрнаступальних дій отримати перевагу на інших напрямках, поки ворог втягнутий в бої за Бахмут", – резюмував Олександр Мусієнко.

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