Более того, как оказалось, эта рация еще работала и оккупанты еще пытались передать по ней новости с фронта. Благодаря этой находке ВСУ смогли получить много информации о положении россиян на этом направлении.

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Какую информацию получили украинцы по устройству россиян

Украинские военные опубликовали в сети видео, где показали, как захватчики связывались друг с другом. Из этого разговора наши защитники узнали, что россияне не могут связаться со своим командиром, поскольку, вероятно, он погиб на поле боя.

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Один из украинских служащих предположил, что устройство принадлежало российскому ротнику, который был единственным звеном связи между солдатами и высшим военным командованием. Кроме этого, ВСУ выяснили, что захватчики "как стемнеет" планируют отходить от позиций, которые они занимали длительное время.

Обратите внимание! Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что в Бахмуте очень горячо. Украинские защитники 14 мая зачистили более 10 вражеских позиций на севере и юге окрестностей города. К тому же пополнился и обменный фонд – в плен удалось взять оккупантов из разных частей.

Украинские защитники наступают под Бахмутом