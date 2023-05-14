Советник главы Офиса Президента отметил, что Украина уже перехватила инициативу в Бахмуте. Однако все же подчеркнул, что освобождения украинских территорий никогда не будут легкими.
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Подоляк высказался о боях возле Бахмута
Советник подчеркнул, что тактические действия со стороны ВСУ не означают то, что "Бахмут будет освобожден завтра". По его мнению, тяжелые бои возле города-крепости будут продолжаться, в то время как боеспособность России в дальнейшем будет падать.
В более широком смысле Бахмут – это дверь, которая открывает Украине возможность начать успешное контрнаступление,
– заметил Подоляк.
Кроме этого, он рассказал, что контрнаступление не является лишь "одноразовым мероприятием, которое началось сегодня и закончится завтра". Это огромное количество локальных действий, уже осуществляемых украинскими войсками в течение определенного периода времени.
Советник отметил, каким видит будущее российской армии
Подоляк рассказал, что в ближайшее время весь мир увидит "катастрофические события, постигшие армию России". По его словам, россияне будут вынуждены очень быстро покинуть оккупированные территории нашей страны.
"Миф о силе российской армии, так долго пугавший Европу, наконец-то развеян", – заверил он.
Напоследок советник высказал предположение, когда оккупанты совершат очередные "жесты доброй воли". Он считает, что это будет "жаркий весенне-летний сезон".
Украинцы понемногу продвигаются возле Бахмута
- Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники совершают тактические действия в двух направлениях в пригороде Бахмута. Она подчеркнула, что сейчас идут активные боевые действия, поэтому нет конкретных цифр.
- Кроме того, о продвижении наших сил информировал и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, на Бахмутском направлении российские силы не смогли удержать давление украинских военных и вынуждены были отступить на расстояние до 2 километров.
- Признали свой отход от Бахмута и россияне. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российская армия "заняла новый рубеж" возле Берховского водохранилища. При этом ведомство подало это как очередную победу.