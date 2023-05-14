Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что приезд полковников на передовую свидетельствует о том, что на расстоянии у них уже не было возможности управлять процессами. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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В российской армии гибнут генералы

Нарожный уточнил, что погибли заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе Юрий Бровко и командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров.

Эти два командира очень редко находятся вместе. Это абсолютно логично, ведь если с одним возникнет какая-нибудь проблема, то другой должен его заменить,

– объяснил он.

Если они вдвоем приехали очень близко к линии фронта, в зону действия артиллерии и там погибли, значит существуют проблемы с управлением и оно утрачено.

Это может быть связано с проблемами со связью, низкой моралью в войсках, невыполнением приказов и т.п. Для этого полковники поехали общаться с солдатами на передовую. Обычно полковники и командиры бригады общаются исключительно с комбатами, а они уже дальше передают приказы командиру роты, а те – сержантам, солдатам.

– подчеркнул собеседник.

Он отметил, что в Украине с 2014 года погибли полковники – комбриг 128-й горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев (в 2019 году) и комбриг 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода полковник Виталий Гуляев (в 2022 году).

"А в российской армии гибнут генералы, полковники, высокого ранга офицеры", – отметил военный эксперт.

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Задача – держаться

Нарожный также рассказал о ситуации в Бахмуте. Украинское командование сосредоточилось на наступлении на флангах, а в самом городе поставлена задача – держаться.

В Бахмуте никаких наступательных действий я не вижу. Когда будут зачищены фланги и начнутся проблемы у окупантов, тогда украинские силы начнут проводить наступательные действия непосредственно в городе,

– предположил он.

Военный эксперт отметил, что, возможно, у нашего командования есть планы обойти российскую группировку с флангов и окружить.

На флангах воюют очень хорошо подготовленные, оснащенные и самое главное очень мотивированные украинские штурмовые бригады,

– заметил он.

В то же время, этого окружения очень опасается Евгений Пригожин, владелец ЧВК "Вагнера", который заявляет, что "фронт сыпется".

Однако Павел Нарожный считает, что слишком рано так утверждать, хотя и хотелось бы в это верить.

"Если бы действительно "фронт сыпался", наши бы войска легко проходили бы вторую и третью линию обороны - примерно 15 километров. Но пока этого я не вижу", - сообщил он.

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