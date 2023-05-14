Військовий експерт Павло Нарожний зауважив, що приїзд полковників на передову свідчить про те, що на відстані вони вже не мали можливості керувати процесами. Про це він розповів 24 Каналу.

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В російській армії гинуть генерали

Нарожний уточнив, що загинули заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи Юрій Бровко та командир 4 мотострілецької бригади В'ячеслав Макаров.

Ці два командири дуже рідко перебувають разом. Це абсолютно логічно, адже якщо з одним виникне якась проблема, то інший повинен його замінити,

– пояснив він.

Якщо вони удвох приїхали дуже близько до лінії фронту, в зону дії артилерії і там загинули, це означає, що існують проблеми з керуванням і воно втрачено.

Це може бути пов'язано з проблемами зі зв'язком, низькою мораллю у військах, невиконанням наказів тощо. І тому полковники поїхали поспілкуватися з солдатами на передову. Зазвичай полковники і командири бригади спілкуються виключно з комбатами, а вони вже далі передають накази командиру роти, а ті – сержантам, солдатам,

– підкреслив співрозмовник.

Він зауважив, що в Україні з 2014 року загинули полковники – комбриг 128-ї гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов (у 2019 році) та комбриг 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу полковник Віталій Гуляєв (у 2022 році).

"А в російській армії гинуть генерали, полковники, високого рангу офіцери", – зазначив військовий експерт.

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Завдання – триматися

Нарожний також розповів про ситуацію в Бахмуті. Українське командування зосередилось на наступі на флангах, а в самому місті поставлене завдання – триматися.

В Бахмуті жодних наступальних дій я не бачу. Коли будуть зачищені фланги і почнуться проблеми в окупантів, тоді українські сили почнуть проводити наступальні дії безпосередньо в місті,

– припустив він.

Військовий експерт відзначив, що можливо у нашого командування є плани обійти російське угруповання з флангів та оточити.

На флангах воюють дуже гарно підготовлені, оснащені і найголовніше дуже вмотивовані українські штурмові бригади,

– зауважив він.

Водночас цього оточення дуже побоюється Євгеній Пригожин, власник ПВК "Вагнера", який заявляє, що "фронт сиплеться".

Проте Павло Нарожний вважає, що зарано так стверджувати, хоча і хотілось би в це вірити.

"Якщо дійсно б "фронт сипався", наші б війська легко проходили б другу та третю лінію оборони – приблизно 15 кілометрів. Але поки що цього я не бачу", – повідомив він.

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