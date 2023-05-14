Радник голови Офісу Президента зазначив, що Україна вже перехопила ініціативу у Бахмуті. Однак все ж підкреслив, що звільнення українських територій ніколи не будуть легкими.

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Подоляк висловився про бої біля Бахмута

Радник наголосив, що тактичні дії з боку ЗСУ не означають те, що "Бахмут буде звільнено завтра". На його думку, важкі бої біля міста-фортеці продовжуватимуться, в той час, як боєздатність Росії надалі падатиме.

У ширшому значенні Бахмут – це двері, які відкривають Україні можливість розпочати успішний контрнаступ,

– зауважив Подоляк.

Крім цього, він розповів, що контрнаступ не є лише "одноразовим заходом, який розпочався сьогодні й закінчиться завтра". Це величезна кількість локальних дій, які вже здійснюються українськими військами протягом певного періоду часу.

Радник зазначив, яким бачить майбутнє російської армії

Подоляк розповів, що найближчим часом увесь світ побачить "катастрофічні події, що спіткають армію Росії". За його словами, росіяни будуть змушені дуже швидко залишити окуповані території нашої країни.

"Міф про силу російської армії, який так довго лякав Європу, нарешті розвіяний", – запевнив він.

Наостанок радник висловив припущення, коли окупанти вчинять чергові "жести доброї волі". Він вважає, що це буде "спекотний весняно-літній сезон".

Українці потроху просуваються біля Бахмута