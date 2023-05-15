Ба більше, як виявилося, ця рація ще працювала й окупанти ще намагалися передати нею новини з фронту. Завдяки цій знахідці ЗСУ змогли отримати багато інформації про положення росіян на цьому напрямку.

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Яку інформацію отримали українці з пристрою росіян

Українські військові опублікували в мережі відео, де показали, як загарбники зв'язувалися один з одним. З цієї розмови наші захисники дізналися, що росіяни не можуть зв'язатися зі своїм командиром, оскільки він, ймовірно, загинув на полі бою.

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Один з українських службовців припустив, що цей пристрій належав російському ротнику, який був єдиною ланкою зв'язку між солдатами та вищим військовим командування. Крім цього, ЗСУ з'ясували, що загарбники "як стемніє" планують відходити від позицій, які вони займали тривалий час.

Зверніть увагу! Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що в Бахмуті дуже гаряче. Українські захисники 14 травня зачистили більш ніж 10 ворожих позицій на півночі та півдні околиць міста. До того ж поповнився й обмінний фонд – в полон вдалося взяти окупантів з різних частин.

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