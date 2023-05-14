Про це розповіли у Силах спеціальних операцій. Бійці також оприлюднили відповідне відео.
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Снайпери провели успішне сафарі на окупантів
"Привиди Бахмуту" знищили 12 одиниць живої сили противника.
В районі Бахмуту снайперами Сил спеціальних операцій виявлено скупчення окупантів. В результаті вогневого ураження утилізовано 12 цілей з 15,
– повідомили у ССО.
Дивіться відео роботи захисників
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У Бахмуті загинули російські командири: коротко
- Міноборони Росії 14 травня повідомило про загибель командира 4-ї мотострілецької бригади російської армії полковника В'ячеслава Макарова та заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгена Бровко.
- Окупанти, ймовірно, загинули під час відбиття атаки ЗСУ. Бровко помер в Бахмуті, отримавши осколкові поранення, а Макаров – у районі населеного пункту Іванівське, де він командував боєм. Загарбника тяжко поранили та намагалися евакуювати, але нічого не вдалося.
- Напередодні у Кліщіївці в Бахмутському районі також знищили щонайменше трьох офіцерів російської армії та 20 солдатів. Внаслідок "бавовни" загинуло командування 4 окремої мотострілецької бригади, що входить до 2 армійського корпусу окупантів на Донбасі.