Про це розповіли у Силах спеціальних операцій. Бійці також оприлюднили відповідне відео.

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Снайпери провели успішне сафарі на окупантів

"Привиди Бахмуту" знищили 12 одиниць живої сили противника.

В районі Бахмуту снайперами Сил спеціальних операцій виявлено скупчення окупантів. В результаті вогневого ураження утилізовано 12 цілей з 15,

– повідомили у ССО.

Дивіться відео роботи захисників

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