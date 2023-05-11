Втекти змогли не всі загарбники. Про це заявив командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, Андрій Білецький.

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Не всі окупанти з 72 бригади змогли втекти

Українські захисники взяли у полон солдатів 72 бригади армії Росії під Бахмутом. 10 травня Андрій Білецький оприлюднив відповідне відео.

На ньому можна побачити, як командир тактичної групи "Азов" розмовляє з п'ятьма окупантами. Росіяни розповідають, що в полоні поганого ставлення з боку захисників України вони не бачили.

Пригожин стверджує, що 72 бригада розбіглася. Як бачите, не вся,
– зазначив Білецький.

Дивіться відео з полоненими солдатами 72 бригади армії Росії

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Розгром 72-ї бригади армії Росії: коротко

  • Пригожин 9 травня вкотре почав істерити через катастрофічну ситуацію в Бахмуті для російських військ. Зокрема, він повідомив про втечу з флангів одного з підрозділів 72-ї бригади міноборони Росії. Мовляв, через їхні дії оголився фронт завширшки майже 2 кілометри та глибиною 500 метрів.
  • Ватажок ПВК "Вагнера" запевнив, що загарбникам вдалося заблокувати цю ділянку фронту абияк. Однак це призвело до загибелі близько 500 його найманців.
  • У ЗСУ підтвердили слова Пригожина, повідомивши про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії з-під Бахмута та 500 трупів росіян, які там залишились.
  • Пізніше Андрій Білецький розповів деталі розгрому загарбників. За його словами, українські захисники повністю знищили 6 та 8 роти 72-ої бригади окупаційної армії. Також бійці ЗСУ розбили бригадну розвідку та спопелили велику кількість техніки.
  • Військові 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади показали, як атакували ворожі позиції під Бахмутом, де перебували підрозділи 72-ї окремої механізованої бригади Росії.