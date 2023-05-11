Втекти змогли не всі загарбники. Про це заявив командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, Андрій Білецький.

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Не всі окупанти з 72 бригади змогли втекти

Українські захисники взяли у полон солдатів 72 бригади армії Росії під Бахмутом. 10 травня Андрій Білецький оприлюднив відповідне відео.

На ньому можна побачити, як командир тактичної групи "Азов" розмовляє з п'ятьма окупантами. Росіяни розповідають, що в полоні поганого ставлення з боку захисників України вони не бачили.

Пригожин стверджує, що 72 бригада розбіглася. Як бачите, не вся,

– зазначив Білецький.

Дивіться відео з полоненими солдатами 72 бригади армії Росії

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Розгром 72-ї бригади армії Росії: коротко