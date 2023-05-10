Колишній командир 1-го королівського танкового полку полковник Хеміш де Бреттон-Гордон зауважив, що багато російських танків зараз палають на сході України. Військовий впевнений, що втрати Росії у війні набагато більші, ніж усі думають.

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У маячню Путіна вірить лише сам Путін

Промова кремлівського диктатора була відчайдушною, навіть оманливою. Він стверджував, що цивілізація перебуває "на вирішальному поворотному етапі". Путін сказав, що проти Росії розв'язана справжня війна та що Захід прагне до "розпаду й знищення" Росії. Однак єдина людина, яка рухається до цієї мети, – це сам Путін.

Його армія перебуває в жахливому стані, численні звіти свідчать про те, що війська воюють без відповідних бронежилетів. Юнаків мобілізують і кидають у м'ясорубку Донбасу, підкріплюючись застарілими танками. Вони протистоять силам, які поєднують сучасне західне обладнання зі значними новими тактичними інноваціями. І їх ріжуть,

– пише де Бреттон-Гордон.

Він зазначив, що українські повідомлення про втрати росіян нагадують щось із фронтів Першої світової війни: сотні вбитих і поранених щодня. Західні аналітики, як правило, більш консервативні у своїх оцінках. Однак полковник зауважує, що повномасштабна війна в Україні не схожа на ті конфлікти, які бачили раніше.

Україна веде інноваційну війну

"Збройні сили України впроваджують нові способи ведення війни, використовуючи безпілотники. Технічно підковані молоді чоловіки та жінки перепрофільовують і переробляють готове та недороге обладнання, розроблене для миру, для поля бою", – йдеться у статті.

Військовий наголошує, що українські війська розвивають техніку, орієнтовану не лише на точну атаку, а й на наведення артилерійського вогню.

"Зараз існують сотні крихітних дронів із дивовижно потужними камерами, які передають зброї детальні зображення та високоточні метадані. Це тип війни, з яким мало хто в НАТО стикався, коли показники російських втрат, за оцінками Заходу, здаються вдвічі меншими, ніж заявляють українці, цілком можливо, що українці мають рацію", – зазначається у статті.