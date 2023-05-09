У мережі опублікували ролик, як нібито жителі Санкт-Петербурга дивляться парад до 9 травня по російському телебаченню, однак звукова доріжка – українська, пише 24 Канал. На відео чутно українську пісню зі словами "Слава Україні!"

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У Росії розпочалася лагідна українізація

Росіяни, які опублікували відповідний ролик у мережі, були, м'яко кажучи, не в захваті від цього. Ймовірно, що один з російських каналів зламали хакери.

Однак точно не відомо, хто відповідальний за цю витівку. Можливо, навіть самі працівники телеканалу вирішили взяти курс на лагідну українізацію.

У Росії парад на 9 травня показали з українською звуковою доріжкою: дивіться відео

Що відомо про парад у Росії