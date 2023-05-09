У мережі опублікували ролик, як нібито жителі Санкт-Петербурга дивляться парад до 9 травня по російському телебаченню, однак звукова доріжка – українська, пише 24 Канал. На відео чутно українську пісню зі словами "Слава Україні!"
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У Росії розпочалася лагідна українізація
Росіяни, які опублікували відповідний ролик у мережі, були, м'яко кажучи, не в захваті від цього. Ймовірно, що один з російських каналів зламали хакери.
Однак точно не відомо, хто відповідальний за цю витівку. Можливо, навіть самі працівники телеканалу вирішили взяти курс на лагідну українізацію.
У Росії парад на 9 травня показали з українською звуковою доріжкою: дивіться відео
Що відомо про парад у Росії
- У 2023 році Росія скасувала паради в значній частині міст на тлі атак невідомих безпілотників. За часів Путіна 9 травня все частіше ставало приводом для відшліфовування образу посткомуністичної Росії, відновленої до величі минулих років.
- Кремлівський диктатор використовував 9 травня для маніпуляції, грі на почуттях росіян і пропаганди.
- У Збройних Силах України попередили, що Росія на 9 травня може скоїти теракт на власній території. Кремлю потрібні відповідні провокації, щоб очорнити образ України.
- Водночас у ЗСУ наголосили, що Україна зосереджена винятково на деокупації власних територій і не завдає ударів, ані по Росії, ані по мирних людях.
- У 2023 році на параді у Москві чомусь не було авіації, а також всього один танк. Також росіяни показали свої "Іскандери" та С-400.
- На шабаш до Путіна приїхали самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко, вірменський прем'єр Нікол Пашинян і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
- У своїй промові Путін традиційно звинуватив Захід у війні в Україні та сказав, що буцімто саме проти Росії ведуть війну.