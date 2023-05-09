Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, на параді Владімір Путін "обкладеться заручниками", як справжній терорист.

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Після перемоги України парадів у Росії не буде

Піонтковський переконаний, що після перемоги України у війні для росіян усе зміниться. Тому так званого "Дня перемоги" не буде, натомість у Росії почнуть відзначати 8 травня День пам'яті та примирення, як і в Європі.

Це дійсно останній парад російського "побєдобєсія". Думаю, після перемоги України у росіян відбудеться переосмислення. Як у Європі, вони будуть відзначати 8 травня день пам’яті загиблих у Другій світовій війні. Парадів з лозунгами: "Ми можемо повторити" більше не буде,

– припустив він.

Опозиціонер зазначив, що під час цього параду Путін вирішив покликати лідерів країн, щоб начебто захистити себе. Він додав, що це "дотепний задум – обкластись заручниками, як справжній терорист".

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