Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, на параді Владімір Путін "обкладеться заручниками", як справжній терорист.
До теми В ISW пояснили, чому кілька лідерів погодилися поїхати до Путіна на 9 травня в останній момент
Після перемоги України парадів у Росії не буде
Піонтковський переконаний, що після перемоги України у війні для росіян усе зміниться. Тому так званого "Дня перемоги" не буде, натомість у Росії почнуть відзначати 8 травня День пам'яті та примирення, як і в Європі.
Це дійсно останній парад російського "побєдобєсія". Думаю, після перемоги України у росіян відбудеться переосмислення. Як у Європі, вони будуть відзначати 8 травня день пам’яті загиблих у Другій світовій війні. Парадів з лозунгами: "Ми можемо повторити" більше не буде,
– припустив він.
Опозиціонер зазначив, що під час цього параду Путін вирішив покликати лідерів країн, щоб начебто захистити себе. Він додав, що це "дотепний задум – обкластись заручниками, як справжній терорист".
Піонтковський про парад у Москві 9 травня: дивіться відео
Лідери 6 країн відвідають парад у Москві 9 травня
- Владімір Путін збирає президентів країн, які входять в ОДКБ, на "шабаші" у Москві 9 травня. На "побєдобєсіє" до російського диктатора зголосилися приїхати лідери аж 6 країн. Деякі з них ухвалили рішення відвідати Москву в останній момент.
- Офіційно відомо про візит президентів як мінімум 6 держав: Алєксандр Лукашенко – самопроголошений президент Білорусі, Касим-Жомарт Токаєв – президент Казахстану, Садир Жапаров – президент Киргизстану, Нікол Пашинян – прем'єр-міністр Вірменії, Емомалі Рахмон – президент Таджикистану, президент Узбекистану – Шавкат Мірзійоєв
- Раніше про візит Лукашенка офіційно не повідомляли. Проте 8 травня білоруський диктатор все-таки прибув до Московського аеропорту. Через це покладання квітів у Білорусі перенесли на вечір 9 травня.
- Видання, пов'язане з Кремлем, 23 квітня повідомило про візит Жапарова до Москви на "День перемоги". Натомість про присутність Токаєва, Мірзійоєва та Рахмона стало відомо 8 травня. Тобто за день до заходу.
- Аналітики ISW припускають, з чим пов'язане пізнє оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії. Укладачі звіту вважають, що, ймовірно, це демонструє їхню стриманість щодо прямої та публічної підтримки війни. І це попри те, що Кремль всіляко намагається проявити свою владу.