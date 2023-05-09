Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, на параде Владимир Путин "обложится заложниками", как настоящий террорист.
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После победы Украины парадов в России не будет
Пионтковский уверен, что после победы Украины в войне для россиян все изменится. Поэтому так называемого "Дня победы" не будет, а в России начнут отмечать 8 мая День памяти и примирения, как и в Европе.
Это действительно последний парад российского "победобесия". Думаю, после победы Украины у россиян произойдет переосмысление. Как и в Европе, они будут отмечать 8 мая день памяти погибших во Второй мировой войне. Парадов с лозунгами: "Мы можем повторить" больше не будет,
– предположил он.
Оппозиционер отметил, что во время этого парада Путин решил позвать лидеров стран, чтобы вроде бы защитить себя. Он добавил, что это "остроумный замысел – обложиться заложниками, как настоящий террорист".
Пионтковский о параде в Москве 9 мая: смотрите видео
Лидеры 6 стран посетят парад в Москве 9 мая
- Владимир Путин собирает президентов стран, которые входят в ОДКБ, на "шабаше" в Москве 9 мая. На "победобесие" к российскому диктатору вызвались приехать лидеры 6 стран. Некоторые из них приняли решение навестить Москву в последний момент.
- Официально известно о визите президентов как минимум 6 государств: Александр Лукашенко – самопровозглашенный президент Беларуси, Касим-Жомарт Токаев – президент Казахстана, Садыр Жапаров – президент Кыргызстана, Никол Пашинян – премьер-министр Армении, Эмомали Рахмон – президент Таджикистана, президент Узбекистана – Шавкат Мирзиоев
- Ранее о визите Лукашенко официально не сообщалось. Однако 8 мая белорусский диктатор все-таки прибыл в Московский аэропорт. Поэтому возложение цветов в Беларуси перенесли на вечер 9 мая.
- Издание, связанное с Кремлем, 23 апреля сообщило о визите Жапарова в Москву в "День победы". Зато о присутствии Токаева, Мирзиоева и Рахмона стало известно 8 мая. То есть за день до мероприятия.
- Аналитики ISW предполагают, с чем связано позднее объявление об участии лидеров стран Центральной Азии. Составители отчета считают, что, вероятно, это демонстрирует их воздержание относительно прямой и публичной поддержки войны. И это, несмотря на то, что Кремль всячески пытается проявить свою власть.