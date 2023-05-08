Пока Зеленский будет встречать в Киеве президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, Путин будет играть в солдатиков на площади Москвы. К нему на парад вызвались прийти несколько иностранных лидеров.

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Какие иностранные лидеры приедут в Москву

Известно, что на 9 мая в Москву приедут лидеры как минимум четырех стран:

Касим-Жомарт Токаев – президент Казахстана,

Садыр Жапаров – президент Кыргызстана,

Никол Пашинян – премьер-министр Армении,

Эмомали Рахмон – президент Таджикистана.

Известно, что их лично пригласил диктатор Путин. Поедет ли в Россию Александр Лукашенко, пока неизвестно.

Как в России собираются праздновать 9 мая

7 мая в Москве на Красной площади и в Петербурге на Дворцовой провели репетиции парадов до 9 мая. На домах у площадей уже вывесили русские флаги и большие экраны с "праздничной" символикой. Репетиции прошли со всеми атрибутами – раздался гимн, по площади прошлись колонны и проехали автомобили военного командования.

Несмотря на это, в большинстве российских регионов празднование отменили. Также в этот день во многих областях страны-агрессора запретили использование дронов.

К слову, в ГУР убеждены, что Россия может устроить провокации в приграничных районах своей страны.