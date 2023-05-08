Поки Зеленський зустрічатиме у Києві президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, Путін гратиметься в солдатиків на площі Москви. До нього на парад зголосилися прийти кілька іноземних лідерів.

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Які іноземні лідери приїдуть у Москву

Відомо, що на 9 травня до Москви приїдуть лідери як мінімум чотирьох країн:

Касим-Жомарт Токаєв – президент Казахстану,

Садир Жапаров – президент Киргизстану,

Нікол Пашинян – прем'єр-міністр Вірменії,

Емомалі Рахмон – президент Таджикистану.

Відомо, що їх усіх особисто запросив диктатор Путін. Чи поїде до Росії Олександр Лукашенко, поки невідомо.

Як у Росії збираються святкувати 9 травня

7 травня у Москві на Червоній площі та в Петербурзі на Двірцевій провели репетиції парадів до 9 травня. На будинках біля площ вже вивісили російські прапори та великі екрани зі "святковою" символікою. Репетиції пройшли з усіма атрибутами – пролунав гімн, площею пройшли колони та проїхали автомобілі військового командування.

Попри це, у більшості російських регіонів святкування таки скасували. Також в цей день у багатьох областях країни-агресорки заборонили використання дронів.

До слова, у ГУР переконані, що Росія може влаштувати провокації у прикордонних районах своєї країни.