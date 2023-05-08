Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, что будет говорить Путин в речи до 9 мая, уже давно никому не интересно.
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Выступление Путина до 9 мая смонтируют
Яковенко считает, что на параде в Москве будет присутствовать двойник Путина. Речь запишет настоящий Путин на студии, а "Мосфильм" ее смонтирует. Двойников не используют, чтобы показывать их вблизи.
Думаю, что двойников никогда не используют, чтобы показывать их вблизи. Вполне возможно, что двойник будет на Красной площади. Выступление Путина будет снято в студии, а затем его смонтируют. Это делали уже не раз,
– предположил он.
Журналист отметил, что на самом деле Путин не ездил в Мариуполь. Его разговор с местными жителями могли снять близи Кремля, а смонтировать так, будто это Мариуполь.
Яковенко о появлении Путина на параде в Москве: смотрите видео
Путин вспомнит о "бесполезные игрушках"
Как подчеркнул Игорь Яковенко, во время речи Путин снова может попытаться запугать всех ядерным оружием. Он утверждает, что российское ядерное оружие не имеет реальных боевых функций.
"Это воспоминания о несуществующих вещах. Конечно, ядерное оружие есть, но очевидно, что оно не выполняет функции устрашения и шантажа. Реальных боевых функций у ядерного оружия никогда не было. Я думаю, что это бесполезные игрушки, которые Путин никогда не применит", – убежден оппозиционер.
Он добавил, что интерес к Путину и его заявлениям постепенно угасает. Сейчас главное, о чем говорят в ВСУ.
Опасения России перед парадом к 9 мая
- Издание Reuters пишет, что Россия готовится провести ежегодный парад ко Дню Победы на Красной площади в условиях особо усиленной безопасности после серии атак беспилотников.
- Как говорится в материале, беспокойство россиян относительно безопасности выросло за последнюю неделю после атак беспилотников на топливные склады и грузовые поезда, а также после многочисленных взрывов во временно оккупированном Россией Крыму.
- У Путина связывают так называемую "атаку" на Кремль, которая произошла рано утром 3 мая, с парадом ко Дню Победы, который проходит под стенами резиденции. В Кремле назвали эту атаку попыткой убийства Путина, что было опровергнуто Украиной и ее западными союзниками.