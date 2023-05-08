Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, что будет говорить Путин в речи до 9 мая, уже давно никому не интересно.

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Выступление Путина до 9 мая смонтируют

Яковенко считает, что на параде в Москве будет присутствовать двойник Путина. Речь запишет настоящий Путин на студии, а "Мосфильм" ее смонтирует. Двойников не используют, чтобы показывать их вблизи.

Думаю, что двойников никогда не используют, чтобы показывать их вблизи. Вполне возможно, что двойник будет на Красной площади. Выступление Путина будет снято в студии, а затем его смонтируют. Это делали уже не раз,

– предположил он.

Журналист отметил, что на самом деле Путин не ездил в Мариуполь. Его разговор с местными жителями могли снять близи Кремля, а смонтировать так, будто это Мариуполь.

Яковенко о появлении Путина на параде в Москве: смотрите видео

Путин вспомнит о "бесполезные игрушках"

Как подчеркнул Игорь Яковенко, во время речи Путин снова может попытаться запугать всех ядерным оружием. Он утверждает, что российское ядерное оружие не имеет реальных боевых функций.

"Это воспоминания о несуществующих вещах. Конечно, ядерное оружие есть, но очевидно, что оно не выполняет функции устрашения и шантажа. Реальных боевых функций у ядерного оружия никогда не было. Я думаю, что это бесполезные игрушки, которые Путин никогда не применит", – убежден оппозиционер.

Он добавил, что интерес к Путину и его заявлениям постепенно угасает. Сейчас главное, о чем говорят в ВСУ.

Опасения России перед парадом к 9 мая