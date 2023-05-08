"День Победы" является ключевой годовщиной для Владимира Путина, часто напоминающего о духе и жертвенности, которые помогли Советскому Союзу победить нацистскую Германию в 1945 году, чтобы разжечь чувство патриотизма у россиян, особенно после начала того, что он называет "специальной военной операцией" в Украине.

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Беспокойство россиян возросло за последнюю неделю

"Но несколько российских регионов уже свернули меры, ссылаясь на опасения, что они могут стать мишенью для проукраинских диверсантов. А в Москве на репетиции парада было задействовано меньше военных и меньше военной техники, хотя жители города хотели, чтобы он состоялся, как всегда", – отмечают в Reuters.

Как говорится в сообщении, беспокойство россиян по безопасности выросло за последнюю неделю после атак беспилотников на топливные склады и грузовые поезда, а также после многочисленных взрывов во временно оккупированном Россией Крыму.

У Путина связывают так называемую "атаку" на Кремль, которая произошла ранним утром 3 мая, с парадом ко "Дню Победы", который проходит под стенами резиденции. В Кремле назвали эту атаку попыткой убийства Путина, отвергнутого Украиной и ее западными союзниками.

Москва также обвинила Киев и Запад во взрыве автомобиля 6 мая, в результате которого был ранен известный российский националистический писатель Захар Прилепин.

В Киеве считают, что Россия активизируется в Бахмуте перед 9 мая

Годовщина этого года приходится на время, когда продолжают расти российские потери в войне в Украине, которая длится уже 15 месяцев, накануне запланированного Украиной контрнаступления с целью отвоевания оккупированных территорий.

Киев заявил, что ожидает активизации усилий российских войск по захвату разрушенного Бахмута в канун празднования "Дня Победы" в Москве.

В советское время празднование "Дня Победы" было более сдержанным, с акцентом на чествовании ветеранов и их огромных жертв, запечатлевшихся в народной памяти россиян старшего поколения.

"Начиная с 2008 года, при Путине, годовщина все чаще становится поводом для отшлифовки образа посткоммунистической России, восстановленной до величия прошлых лет", – резюмировали в Reuters.