Несмотря на страх атак, в Москве и Питере проходят генеральные репетиции "праздничного парада". Об этом сообщают российские издания.

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В России проводят репетиции парадов

Репетиции парадов проходят в Москве на Красной площади и в Петербурге на Дворцовой. Все уже украшено "акваврешем" – на домах видны русские флаги и большие экраны с "праздничной" символикой.

В обоих городах на площадях собрались толпы, чтобы посмотреть на марш колонн русских военных. При этом репетиции прошли со всеми атрибутами – раздался гимн, по площади проехали автомобили военного командования.

Также россияне даже потренировались делать минуту молчания. Они отдали честь оккупантам и военным преступникам, вернувшимся домой в черных пакетах.

Ранее в ГУР МО предупредили, что Россия может готовить провокации на 9 мая. В этот день у российских оккупантов обостряется так называемое "победобесие".

Россияне могут устроить "спектакль"

В ГУР предупредили, что на 9 мая россияне могут устроить провокации на своей территории. Российские спецслужбы могут направить атаки на российское гражданское население.

К примеру, российские спецслужбы могут инсценировать нападения на жителей приграничных районов России.