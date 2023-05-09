Водночас слід розуміти, що деякі з них ухвалили рішення відвідати Москву в останній момент. В Інституті з вивчення війни припустили, що могло стати причиною такого рішення.

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Для чого Путіну парад?

Укладачі звіту вважають, що в Путіна є ціль, якої він прагне досягнути, організувавши парад до Дня перемоги у Москві. Він робить його для того, "щоб продемонструвати подальший вплив Росії в Центральній Азії".

За наявними даними, присутніми на "шабаші" будуть:

президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;

президент Киргизстану Садир Джапаров;

президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;

президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Видання "Вєдомості", пов'язане з Кремлем, 23 квітня повідомило про візит Джапарова до Москви на День перемоги. Натомість про присутність Токаєва, Мірзійоєва та Рахмона стало відомо 8 травня. Себто за день до заходу.

Відомо, що Рахмон спочатку планував святкувати у Душанбе. Втім, згодом стало відомо, що він вирушить до столиці Росії.

Цікаво, що Путін запрошував на святкування президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова. Втім, він свою присутність не підтвердив.

До слова, відомо, що до Москви прибули також президент Білорусі Алєксандр Лукашенко та Вірменії – Нікол Пашинян.

В Інституті звернули увагу на те, що День перемоги у Москві у 2022 році не відвідав жодний іноземний лідер. Ба більше, Казахстан, Киргизстан і Узбекистан навіть не проводили парадів у цей день. Деякі з них своє рішення пояснювали пандемією коронавірусу.

Чому погодилися в останній момент

Аналітики з Інституту припускають, з чим пов'язане пізнє оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії. Укладачі звіту вважають, що, ймовірно, це демонструє їхню стриманість щодо прямої та публічної підтримки війни. І це попри те, що Кремль всіляко намагається проявити свою владу.

І поки в Росії буде "шабаш" на 9 травня, в Україні у цей день відзначатимуть День Європи. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.