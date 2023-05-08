Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов. За його словами, лідери, які погодились приїхати, вирішили, що краще "один день сорому", аби не залишитись без газу.

Читайте також У Росії зростають побоювання на тлі підготовки до 9 травня: Reuters назвало, що турбує Кремль

"Це класика: "Якщо не будуть брати – відключим газ". Тому ці президенти подумали: "Осоромлюсь один день, але газ не відключать". Іншого я пояснення не знаходжу", – припустив він.

Велика політична помилка Токаєва

Мурзагулов переконаний, що громадянам Казахстану точно не сподобається, якщо їхній президент Касим-Жомарт Токаєв дійсно відвідає парад у Москві 9 травня.

Впевнений, якщо він дійсно туди приїде, то народ Казахстану скаже йому все, що думає про це. Це велика політична помилка. Думаю, що це було зроблено під якимось тиском,

– вважає політтехнолог.

Опозиціонер також звернув увагу, що спочатку про візит самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка не оголошували офіційно. Нещодавно з’явилась інформація, що білоруський диктатор вже в Москві. На думку Музагулова, його теж все-таки змусили приїхати.

Мурзагулов про парад у Москві 9 травня: дивіться відео

Не зовсім "прогнулись" під Путіна

На парадах "побєдобєсія" російський диктатор Владімір Путін завжди одягає георгіївську стрічку, яка стала символом російської агресії та "руского міра". Лідери інших держав беруть стрічки із кольорами своїх прапорів.

"Георгіївська стрічка стала символом кривавої війни. Їх (президентів – 24 Канал) змусили приїхати через газ чи щось інше. Проте зовсім "прогнутись" під Путіна та розділити з ним символ загарбницької війни – у адекватних людей нема бажання", – сказав Ростислав Мурзагулов.

Лідери 5 країн відвідають парад у Москві 9 травня