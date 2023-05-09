В сети опубликовали ролик, как якобы жители Санкт-Петербурга смотрят парад до 9 мая по российскому телевидению, однако звуковая дорожка – украинская, пишет 24 Канал. На видео слышно украинскую песню со словами "Слава Україні!"
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В России началась ласковая украинизация
Россияне, опубликовавшие соответствующий ролик в сети, были, мягко говоря, не в восторге от этого. Вероятно, один из российских каналов взломали хакеры.
Однако точно не известно, кто ответственен за эту затею. Возможно, даже сами работники телеканала решили взять курс на ласковую украинизацию.
В России парад на 9 мая показали с украинской звуковой дорожкой: смотрите видео
Что известно о параде в России
- В 2023 году Россия отменила парады в значительной части городов на фоне атак неизвестных беспилотников. При Путине 9 мая все чаще становилось поводом для отшлифовки образа посткоммунистической России, восстановленной до величия прошлых лет.
- Кремлевский диктатор использовал 9 мая для манипуляции, игры на чувствах россиян и пропаганды.
- В Вооруженных Силах Украины предупредили, что Россия на 9 мая может совершить теракт на своей территории. Кремлю нужны соответствующие провокации, чтобы очернить образ Украины.
- В то же время в ВСУ отметили, что Украина сосредоточена исключительно на деоккупации собственных территорий и не наносит ударов, ни по России, ни по мирным людям.
- В 2023 году на параде в Москве почему-то не было авиации, а также всего один танк. Также россияне показали свои "Искандеры" и С-400.
- На шабаш к Путину приехали самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко, армянский премьер Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
- В своей речи Путин традиционно обвинил Запад в войне в Украине и сказал, что именно против России ведут войну.