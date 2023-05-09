Все для того, чтобы получить поддержку собственного населения. Поэтому в Генштабе ВСУ предупредили людей.

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Россия 9 мая может прибегнуть к провокациям и лжи

Мы видим, что во многих российских городах 9 мая запланированы парады, в том числе при участии детей. Не исключено, что Россия готовит провокации против своих жителей,

– рассказали украинские военные.

В Генеральном штабе ВСУ также напомнили, что российская власть неоднократно уничтожала собственных людей ради политических целей. Ведь провокации и ложь – это извечное оружие тиранов и агрессоров.

"Вся суть войны, которую развязала Россия против Украины заключается в том, что мы – не они. Мы сражаемся на поле боя. Они же бомбардируют роддомы и вокзалы, где собираются гражданские люди", – рассказали наши военные.

Также в ВСУ заверили, что наши военные работают только в рамках международного гуманитарного права, соблюдая правила и обычаи войны. То есть, украинские бойцы объяснили, что они не воюют против гражданского населения, в частности – детей.

Украинская разведка предупреждала о провокациях

Украинская разведка предупреждала, что Россия может готовить провокации на 9 мая. В частности, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов объяснял, что российские спецслужбы могут инсценировать нападения на гражданское население пограничных районов России.

Такие провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и привязаны к определенным датам, например, 9 мая,

– сказал разведчик.

Андрей Юсов объяснил, что российские спецслужбы могут прибегать к провокациям даже в Беларуси, которую хотят втянуть в войну против Украины. Но ни Киев, ни мир не верят в "выставки" страны-террориста.