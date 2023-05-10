Бывший командир 1-го королевского танкового полка полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон заметил, что многие российские танки сейчас пылают на востоке Украины. Военный уверен, что потери России в войне намного больше, чем все думают.

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В бред Путина верит только сам Путин

Речь кремлевского диктатора была отчаянной, даже обманчивой. Он утверждал, что цивилизация находится "на решающем поворотном этапе". Путин сказал, что против России развязана настоящая война и что Запад стремится к "распаду и уничтожению" России. Однако единственный человек, который движется к этой цели – это сам Путин.

Его армия находится в ужасающем состоянии, многочисленные отчеты свидетельствуют о том, что войска воюют без соответствующих бронежилетов. Молодых людей мобилизуют и бросают в мясорубку Донбасса, подкрепляясь устаревшими танками. Они противостоят силам, объединяющим современное западное оборудование со значительными новыми тактическими инновациями. И их режут,

– пишет де Бреттон-Гордон.

Он отметил, что украинские сообщения о потерях россиян напоминают что-то с фронтов Первой мировой войны: сотни убитых и раненых каждый день. Западные аналитики, как правило, более консервативны в своих оценках. Однако полковник отмечает, что полномасштабная война в Украине не похожа на те конфликты, которые видели раньше.

Украина ведет инновационную войну

"Вооруженные силы Украины внедряют новые способы ведения войны, используя беспилотники. Технически подкованные молодые мужчины и женщины перепрофилируют и перерабатывают готовое и недорогое оборудование, разработанное для мира, для поля боя", – говорится в статье.

Военный отмечает, что украинские войска развивают технику, ориентированную не только на точную атаку, но и на наведение артиллерийского огня.

"Сейчас существуют сотни крошечных дронов с удивительно мощными камерами, которые передают оружию подробные изображения и высокоточные метаданные. Это тип войны, с которым мало кто в НАТО сталкивался, когда показатели российских потерь, по оценкам Запада, кажутся вдвое меньше, чем заявляют украинцы, вполне возможно, что украинцы правы", – отмечается в статье.