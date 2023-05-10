Військовий оглядач Денис Попович уточнив, що це може бути один з епізодів успішних дій української армії. Це підготовка до зламу ситуації на фронті, але ще не він сам. Про це він розповів 24 Каналу.

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Перемога на тактичному рівні

Він зазначив, що за свідченням російських джерел – альтернативних Пригожину – ситуація була набагато складнішою.

На певних ділянках фронту відбулась втеча російських підрозділів 72-ї бригади міноборони Росії. І відповідно можна сказати про фактичний її розгром,

– наголосив військовий оглядач.

Українські сили вчинили вдалі тактичні дії з огляду на ситуацію не тільки на Бахмутському напрямку, а й загалом на усьому російсько-український фронті.

Попри те, що це, безумовно, перемога, це ще й перемога на тактичному рівні. Вона покращить позиції української армії на Бахмутській ділянці фронту,

– зазначив він.

На його думку, потрібно дивитись, як далі буде розвиватись ситуація.

"Однак ми зараз бачимо те, про що говорив Пригожин та Гіркін, – українські сили розрізають фланги росіян. Ми бачимо наочний приклад, як це відбувається або може відбуватись", – підкреслив Попович.

Денис Попович про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Конфлікт на руку Україні

Він також прокоментував гучний конфлікт між Пригожиним та міністерством оборони Росії.

Дуже мало підстав вважати, що це інсинуація і насправді у власника ПВК "Вагнера" і міноборони немає жодних проблем. На це не схоже. Конфлікт є, гризня є, і наслідки усього цього ми бачимо зараз,

– наголосив військовий аналітик.

Денис Попович додав, що ця ситуація на руку Україні, і потрібно нею скористуватися.

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