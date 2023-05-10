Військовий оглядач Денис Попович уточнив, що це може бути один з епізодів успішних дій української армії. Це підготовка до зламу ситуації на фронті, але ще не він сам. Про це він розповів 24 Каналу.
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Перемога на тактичному рівні
Він зазначив, що за свідченням російських джерел – альтернативних Пригожину – ситуація була набагато складнішою.
На певних ділянках фронту відбулась втеча російських підрозділів 72-ї бригади міноборони Росії. І відповідно можна сказати про фактичний її розгром,
– наголосив військовий оглядач.
Українські сили вчинили вдалі тактичні дії з огляду на ситуацію не тільки на Бахмутському напрямку, а й загалом на усьому російсько-український фронті.
Попри те, що це, безумовно, перемога, це ще й перемога на тактичному рівні. Вона покращить позиції української армії на Бахмутській ділянці фронту,
– зазначив він.
На його думку, потрібно дивитись, як далі буде розвиватись ситуація.
"Однак ми зараз бачимо те, про що говорив Пригожин та Гіркін, – українські сили розрізають фланги росіян. Ми бачимо наочний приклад, як це відбувається або може відбуватись", – підкреслив Попович.
Денис Попович про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Конфлікт на руку Україні
Він також прокоментував гучний конфлікт між Пригожиним та міністерством оборони Росії.
Дуже мало підстав вважати, що це інсинуація і насправді у власника ПВК "Вагнера" і міноборони немає жодних проблем. На це не схоже. Конфлікт є, гризня є, і наслідки усього цього ми бачимо зараз,
– наголосив військовий аналітик.
Денис Попович додав, що ця ситуація на руку Україні, і потрібно нею скористуватися.
Що відомо про розгром в Бахмуті 72-ї бригади міноборони Росії
- Пригожин 9 травня зробив чергові заяви щодо катастрофічної ситуації в Бахмуті російських військ. Зокрема він повідомив про втечу зі своїх флангів одного з підрозділів 72-ї бригади міноборони Росії. Він додав, що через їхні дії оголився фронт завширшки майже 2 кілометри і глибиною 500 метрів.
- Ватажок ПВК "Вагнер" запевнив, що їм вдалося заблокувати цю ділянку фронту "абияк". Однак це призвело до загибелі близько 500 вагнерівців.
- У ЗСУ підтвердили слова Пригожина, повідомивши про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились.
- Пізніше командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3-ї ОШБр, Андрій Білецький розповів деталі розгрому окупантів. За його словами, були повністю знищені 6 та 8 роти 72-ої бригади загарбників. Також розбита бригадна розвідка та знищена велику кількість техніки.