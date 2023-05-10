Военный обозреватель Денис Попович уточнил, что это может быть одним из эпизодов успешных действий украинской армии. Это подготовка к слому ситуации на фронте, но еще не он сам. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Победа на тактическом уровне

Он отметил, что по свидетельству российских источников – альтернативных Пригожину – ситуация была гораздо сложнее.

На определенных участках фронта произошло бегство российских подразделений 72-й бригады минобороны России. И соответственно можно сказать о фактическом ее разгроме,

– подчеркнул военный обозреватель.

Украинские силы предприняли удачные тактические действия, учитывая ситуацию не только на Бахмутском направлении, но и в целом на всем российско-украинский фронте.

Несмотря на то что это, безусловно, победа, это еще и победа на тактическом уровне. Она улучшит позиции украинской армии на Бахмутском участке фронта,

– отметил он.

По его мнению, нужно смотреть, как дальше будет развиваться ситуация.

"Однако мы сейчас видим то, о чем говорил Пригожин и Гиркин - украинские силы разрезают фланги россиян. Мы видим наглядный пример, как это происходит или может происходить", - подчеркнул Попович.

Денис Попович о ситуации на Бахмутском направлении: смотрите видео

Конфликт на руку Украине

Он также прокомментировал громкий конфликт между Пригожиным и министерством обороны России.

Очень мало оснований полагать, что это инсинуация и на самом деле у владельца ЧВК "Вагнера" и минобороны нет никаких проблем. На это непохоже. Конфликт есть, грызня есть, и последствия всего этого мы видим сейчас,

– подчеркнул военный аналитик.

Денис Попович добавил, что эта ситуация на руку Украине и нужно ею воспользоваться.

Что известно о разгроме в Бахмуте 72-й бригады минобороны России