Як наслідок, у ворогів понад десяток загиблих та понад 20 – поранених. Військові запевнили, що це тільки перший день операції наступу під Бахмутом.
Дивіться також Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам
Як бійці 3 окремої штурмової бригади штурмували позиції під Бахмутом
Під прикриттям вогню бійці 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади атакують позиції, де розташувались підрозділи 72-ї окремої механізованої бригади Росії,
– розповіли військові.
Вони також прозвітували про результати бою. Зокрема:
- 13 окупантів – "двохсоті";
- 25 окупантів – "трьохсоті";
- декілька складів з боєкомплекту ворога – знищено.
3 окрема штурмова бригада показала свою роботу: дивіться відео
(Уважно! Чутно нецензурну лексику)
Військові зазначили, що це тільки перший день штурму та пообіцяли, що далі буде. Також вони зазначили, що внаслідок одного з етапів штурму росіяни втекли з позицій і через це вже бідкався Пригожин.
Внаслідок роботи 3 штурмової бригади росіяни втекли
Власник вагнерівців Євгеній Пригожин поскаржився 9 травня, що зі своїх позицій під Бахмутом втекли бійці 72-гої бригади міноборони Росії. Росіяни покинули стратегічний плацдарм, де загинули орієнтовно 500 вагнерівців.
Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились – відповідає дійсності. Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті. Втім, додамо деталей,
– розповіли військові напередодні.
Бригада показала етап цього штурму: дивіться відео
На окремих ділянках ворог відступив на 2 кілометри
- Ввечері 10 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупанти на окремих ділянках Бахмутського напрямку відступили на 2 кілометри.
- Генерал-полковник пояснив, що грамотне проведення оборонної операції виснажило вагнерівців та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ Росії. Останні ж зазнали поразки та відійшли.
- Олександр Сирський відзначив, що вороги надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед, тобто битва за Бахмут триває. Він також відзначив роботу 3-ї окремої штурмової бригади, яка в бою завдала ворогу потужного удару та показала міць ЗСУ.