На цих знімках досить чітко видно так званий "русскій мір" у всій його красі. Лише за один рік загарбники перетворили квітучий населений пункт у місто-привид, де немає наразі жодної ознаки життя.
Дивіться також Росіяни потрапили в пастку, яку створили для ЗСУ: які перспективи відкриває ситуація в Бахмуті
У мережу виклали нові знімки Бахмута з супутника
Масштаб воєнних злочинів, що скоюють росіяни вражають. На знімках видно, як загарбники спаплюжили українське місто та повністю його зруйнували.
Український Бахмут у травні 2023 року / Фото Maxar
Ні одної цілої будівлі, жодних дерев та цілих будинків – усе те, що колись нагадувало про нормальне та спокійне життя в місті просто зникло з початком повномасштабної війни проти нашої держави.
Крім цього, в інтернеті також для порівняння виклали фото міста до початку його атак росіянами. Ці знімки виглядають так, ніби були зроблені ще в попередньому житті.
Місто Бахмут у травні 2022 року / Фото Maxar
Доглянуте зелене місто з красивими будинками та щільними забудовами – це все зруйнували росіяни, які не сприйняли той факт, що місто не захотіло їм підкорятися. Тепер ці всі фото лишилися лише приємними спогадами.
Збройні Сили здійснюють тактичні дії під Бахмутом
- Начальник пресслужби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба розповів, що на певних напрямках біля Бахмуту наші війська просунулись від 500 метрів до 2 кілометрів вперед та по флангах. Українські захисники заходять з флангів, щоб знизити ризик оточення військових, які перебувають в Бахмуті.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також зазначила, що на Бахмутському напрямку звільнені майже 20 квадратних кілометрів – наші військові не втратили та рухаються далі.Однак у самому Бахмуті тривають запеклі бої, а російський ворог дещо просувається.
- Під час чергової зачистки території біля Бахмута 15 травня українські воїни виявили досить цікаву знахідку – рацію командира однієї з російських рот. Як виявилося, ця рація ще працювала, тому ЗСУ з'ясували, що загарбники "як стемніє" планують відходити від позицій, які вони займали тривалий час.