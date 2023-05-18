Предварительно известно, что россияне потеряли по меньшей мере 50 человек, еще около 100 получили ранения. В ВСУ сообщили, что детали наступательной операции раскроют позже.

По теме От цветущего города не осталось и следа: в сети опубликовали новые спутниковые снимки Бахмута

ВСУ провели успешную наступательную операцию

В ВСУ заявили, что врага отбросили на 700 метров вглубь на западных окрестностях, ширина полосы прорыва составила около 2 километров.

Во время проведения наступательной операции россияне понесли большие потери. Кроме того, украинские защитники смогли взять в плен 4 оккупанта.

Третья штурмовая провела наступательные действия на западных окрестностях Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления,

– сообщили в пресс-службе подразделения азовцев.

На этом направлении также ликвидировали резервы врага, в том числе несколько российских складов БК. Успешные штурмовые действия выполнили бойцы 1-го штурмового и 1-го механизированного батальона.

Какие силы Россия перебрасывает на Бахмутское направление

Город Бахмут остается эпицентром упорных боевых действий на Востоке страны. Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили на этом направлении десятки оккупантов, а на некоторых участках фронта продвинулись от 150 до 1 700 метров.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал, что россияне и дальше пытаются захватить Бахмут, перебрасывая туда подкрепление. По словам Череватого, это и вагнеровцы, и штурмовые роты "Шторм Z" (они формируются из преступников, не успевших попасть в тюрьму – 24 Канал), боевой армейский резерв "Барс", а также подразделения регулярной армии противника.

"Также оккупанты привлекают территориальные войска, войска регулярные – танковые, мотострелковые и воздушно-десантные войска. И все они в значительной степени укомплектованы мобилизованными", – сообщил Череватый.

По данным Генштаба ВСУ на утро 18 мая, враг 487 раз открывал огонь по позициям украинских войск со ствольной, реактивной артиллерии. Произошло 25 боевых столкновений, шесть авианалетов. Также оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского.