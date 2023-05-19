ЗСУ в районі Бахмута заволоділи тактичною та бойовою ініціативою. Про це Інститут вивчення війни написав у своєму звіті, передає 24 Канал.

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Що відбувається під Бахмутом

За даними ISW, в цьому районі українські воїни протягом кількох днів контратакують. Наші захисники змогли перехопити у ворога тактичну ініціативу.

Такого висновку дійшли експерти, порівнявши характери наступальних операцій ЗСУ та найманців кремлівського посіпаки. За їх даними, українським військовим вдалося досягти значних успіхів.

Зверніть увагу! Мова не йде про початок великого контрнаступу. Аналітики з ISW наголошують, що зараз на Бахмутському напрямку ЗСУ проводять саме локальні контратаки.

Про що не збрехав Пригожин

У звіті підтверджується одна із заяв ватажка ПВК "Вагнера". Нещодавно Євгеній Пригожин сказав, що його найманці відійшли від зруйнованого міста на 570 метрів на північ.

Як підмітили аналітики, його слова узгоджуються з заявою Ганни Маляр. Заступниця міністра оборони повідомила про просування ЗСУ на 500 метрів на північ та 1000 метрів на південь від Бахмута.

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