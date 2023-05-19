ЗСУ в районі Бахмута заволоділи тактичною та бойовою ініціативою. Про це Інститут вивчення війни написав у своєму звіті, передає 24 Канал.
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Що відбувається під Бахмутом
За даними ISW, в цьому районі українські воїни протягом кількох днів контратакують. Наші захисники змогли перехопити у ворога тактичну ініціативу.
Такого висновку дійшли експерти, порівнявши характери наступальних операцій ЗСУ та найманців кремлівського посіпаки. За їх даними, українським військовим вдалося досягти значних успіхів.
Про що не збрехав Пригожин
У звіті підтверджується одна із заяв ватажка ПВК "Вагнера". Нещодавно Євгеній Пригожин сказав, що його найманці відійшли від зруйнованого міста на 570 метрів на північ.
Як підмітили аналітики, його слова узгоджуються з заявою Ганни Маляр. Заступниця міністра оборони повідомила про просування ЗСУ на 500 метрів на північ та 1000 метрів на південь від Бахмута.
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- 24 Канал поспілкувався з військовим оглядачем Олександром Коваленком, щоб дізнатись більше про успіхи наших воїнів на цьому напрямку. Експерт розповів про важливі процеси, що відбуваються навколо Бахмута.
- У самому місті тривають запеклі бої. Ганна Маляр трохи заспокоїла українців, заявивши, що південно-західна частина населеного пункту знаходиться під контролем ЗСУ.
- Ще однією гарною новиною поділилася 3-я окрема штурмова бригада. Підрозділ "Азову" провів успішний прорив та відкинув росіян на 700 метрів вглиб на західних околицях. ЗСУ завдали окупантам шалених втрат та взяли полонених.
- Роман Світан в ексклюзивній розмові з 24 Каналом прокоментував заяву Міноборони Росії про відступ загарбників на більш вигідні рубежі. Полковник ЗСУ в запасі також спрогнозував майбутнє, яке може чекати Пригожина та його найманців.