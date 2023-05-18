Якщо раніше вагнерівці були потрібні російським генералам в Бахмуті, то зараз вони намагаються мінусувати заслуги ПВК "Вагнера" та заглушити інформаційно. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що це реалії війни.

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Пригожин сам собі поставив завдання

Російські війська зараз відійшли на вигідніші позиції для оборони після провалу їхнього наступу.

Адже ПВК "Вагнера" не виконала своє завдання і не видавило українські сили з Бахмута. І після того, як вони загрузли в місті, російські війська зайняли кращі позиції для оборони в цьому оперативно-тактичному районі,

– впевнений полковник ЗСУ в запасі.

А стратегічно кращі позиції для оборони в окупантів біля Попасної. Якщо глава Генштабу Валєрій Герасимов ухвалить грамотне військове рішення, росіяни відійдуть від Бахмута та Соледара на стартові оборонні позиції й вирівняють фронт по лінії Горлівка – Попасна – Лисичанськ.

"Питання в тому, що буде робити Пригожин. Російське командування не ставило йому завдання зайняти Бахмут. Адже після того, як росіяни відійшли з Ізюма, стратегічне завдання брати в кліщі Слов'янськ було знято", – підкреслив Світан.

А Пригожин сам собі поставив завдання дійти до Бахмута – побачити Бахмут й померти. І вагнерівці протягом року його виконували.

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"Валіза без ручки"

"Для російського військового керівництва Пригожин зараз, як валіза без ручки. Кинути шкода і тягнути немає сенсу. Тому ситуація на цей момент вирішиться сама собою", – зауважив військовий експерт.

Найближчим часом буде завдано бойових уражень по Бахмуту українськими силами. ПВК "Вагнера" відмінусовано – вони щодня втрачають по приблизно 100 людей. Залишиться один Пригожин зі своєю медійною імперією.

"Ми в наступного місяця забудемо про ПВК "Вагнера", і її разом з Пригожиним зітруть з інформаційного поля", – впевнений Роман Світан.

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