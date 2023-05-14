Про таку практику, зокрема, розповів глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин, повідомляє 24 Канал. Цікаво, що однією рукою стріляючи у спини військових російської армії, іншу він простягає до Шойгу та Герасимова, вимагаючи більше боєприпасів.
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Протистояння жаби та гадюки
Нещодавно лідер вагнерівців в черговий раз скиглив, що його бойовикам не вистачає боєприпасів. Ба більше, неодноразово він дозволяв собі й гострі висловлювання у бік російських високопосадовців.
Через це Пригожин нарвався й сам на критику члена комітету Держдуми з оборони Віктора Соболєва. За даними російських ЗМІ, той заявив, що вагнерівці не мають права критикувати керівництво так званого міністерства війни Росії за недостатнє постачання снарядів.
У відповідь Пригожин порекомендував Соболєву самому поїхати у Бахмут, щоб своїм прикладом зупинити російські війська. А також пояснив, куди і чому використовує дефіцитні кулі.
Кулі для російських спин
Так, Пригожин знову почав скиглити на поведінку загарбників з армії Росії. Він підкреслив, що кадрові вояки, прикриваючись тактичним відходом, просто тікають та кидають "відвойовані ПВК "Вагнер" у ЗСУ території". І така поведінка, мовляв, "ляже ганьбою на історію" Росії на багато років.
Тож, вочевидь, щоб і так покриту по маківку ганьбою історію країни-загарбниці заплямувати ще більше, Пригожин пояснив, чому пулі використовуються не за тим призначенням, задля якого їх видавали.
Боєприпаси ми витрачаємо, зокрема, щоб зупинити натовп військовослужбовців російської армії, які драпають,
– сказав лідер ПВК.
Що відбувається поблизу Бахмута: останні новини
- У районі Бахмута військові України пішли в контратаку. За даними ISW, під час останніх контратак українські війська звільнили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмута.
- При цьому у боях сили країни-загарбниці втратили відразу двох воєначальників на Бахмутському напрямку, що навіть офіційно підтвердили в міноборони Росії.
- Однак військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман підкреслив, що просування захисників поблизу Бахмута дещо відрізняються від тих контрнаступальних дій, яких очікує вся Україна.