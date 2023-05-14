Про таку практику, зокрема, розповів глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин, повідомляє 24 Канал. Цікаво, що однією рукою стріляючи у спини військових російської армії, іншу він простягає до Шойгу та Герасимова, вимагаючи більше боєприпасів.

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Протистояння жаби та гадюки

Нещодавно лідер вагнерівців в черговий раз скиглив, що його бойовикам не вистачає боєприпасів. Ба більше, неодноразово він дозволяв собі й гострі висловлювання у бік російських високопосадовців.

Через це Пригожин нарвався й сам на критику члена комітету Держдуми з оборони Віктора Соболєва. За даними російських ЗМІ, той заявив, що вагнерівці не мають права критикувати керівництво так званого міністерства війни Росії за недостатнє постачання снарядів.

У відповідь Пригожин порекомендував Соболєву самому поїхати у Бахмут, щоб своїм прикладом зупинити російські війська. А також пояснив, куди і чому використовує дефіцитні кулі.

Кулі для російських спин

Так, Пригожин знову почав скиглити на поведінку загарбників з армії Росії. Він підкреслив, що кадрові вояки, прикриваючись тактичним відходом, просто тікають та кидають "відвойовані ПВК "Вагнер" у ЗСУ території". І така поведінка, мовляв, "ляже ганьбою на історію" Росії на багато років.

Тож, вочевидь, щоб і так покриту по маківку ганьбою історію країни-загарбниці заплямувати ще більше, Пригожин пояснив, чому пулі використовуються не за тим призначенням, задля якого їх видавали.

Боєприпаси ми витрачаємо, зокрема, щоб зупинити натовп військовослужбовців російської армії, які драпають,

– сказав лідер ПВК.

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