О такой практике рассказал глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, пишет 24 Канал. Любопытно, что одной рукой стреляя в спины военных русской армии, другую он протягивает к Шойгу и Герасимову, требуя больше боеприпасов.

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Противостояние жабы и змеи

Недавно лидер вагнеровцев в очередной раз скулил, что боевикам не хватает боеприпасов. Более того, неоднократно он позволял себе и острые высказывания в сторону русских чиновников.

Поэтому Пригожин нарвался и сам на критику члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева. По данным российских СМИ, тот заявил, что вагнеровцы не имеют права критиковать руководство так называемого министерства войны России за недостаточную поставку снарядов.

В ответ Пригожин порекомендовал Соболеву самому уехать в Бахмут, чтобы своим примером остановить русские войска. А также объяснил, куда и почему используют дефицитные пули.

Пули для российских спин

Так, Пригожин снова начал жаловаться на поведение захватчиков из армии России. Он подчеркнул, что кадровые воины, прикрываясь тактическим уходом, просто убегают и бросают "отвоеванные ЧВК "Вагнер" в ВСУ территории". И такое поведение, мол, "ляжет позором на историю" России на многие годы.

Поэтому, очевидно, чтобы и так покрытую по макушку позором историю страны-захватчицы запятнать еще больше, Пригожин объяснил, почему пули используются не по тому назначению, ради которого их выдавали.

Боеприпасы мы тратим, в том числе, чтобы остановить драпающие толпы военнослужащих российской армии,

– сказал лидер ЧВК.

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