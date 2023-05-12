В пятницу, 12 мая, вышло очередное маразматическое видеообращение Пригожина к главе оборонного ведомства России Сергею Шойгу и главе генерального штаба Валерия Герасимова. В нем он констатировал, что ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, а русские солдаты являются полными ничтожествами, ведь в очередной раз совершили "тактическое отступление", – информирует 24 Канал.
Смотрите также Истерика Пригожина из-за снарядов: в ISW назвали ключевую деталь
Проблем все больше
Как отметил главарь вагнеровцев, украинским военным благодаря "жесту доброй воли" бойцов от минобороны и генштаба якобы удается видеть сейчас Бахмут "как на ладони".
Товарищ Конашенков (глава минобороны России – 24 Канал), мягко говоря, слукавил – произошло не тактическое отступление, произошло просто бегство подразделений минобороны с флангов,
– сказал Пригожин.
Кроме того, он отметил, что в Кремле достигли своими действиями "прекрасный результат". Речь идет об уменьшении численности частного батальона "Вагнера" для того, чтобы наемники ЧВК не могли держать фланги, а также – бегство российских бойцов с тех же флангов, которые были заняты ими после вагнеровцев.
Фланги сыплются, фронт проваливается… Происходящее в последнее время и то, о чем я предупреждал долгое время, начинает сбываться. Все идет к великой трагедии для нашей страны,
– заявил лидер террористов.
Пригожин, боеприпасы и успехи ВСУ
- Следует отметить, что и во время этого обращения, и в последние месяцы главарь наемников ЧВК "Вагнера" без устали повторял, что его воинам якобы не дают достаточного количества боеприпасов.
- Это неоднократно комментировались в Вооруженных Силах Украины. В частности, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отмечал, что оккупанты ежедневно используют десятки тысяч снарядов. Соответственно, слова Пригожина неправда.
- В то же время, недавно он констатировал, что враг отступает и теряет инициативу на Бахмутском направлении. Наши защитники сумели отбросить оккупационную армию на расстояние до 1,5 километра.