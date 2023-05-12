В пятницу, 12 мая, вышло очередное маразматическое видеообращение Пригожина к главе оборонного ведомства России Сергею Шойгу и главе генерального штаба Валерия Герасимова. В нем он констатировал, что ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, а русские солдаты являются полными ничтожествами, ведь в очередной раз совершили "тактическое отступление", – информирует 24 Канал.

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Проблем все больше

Как отметил главарь вагнеровцев, украинским военным благодаря "жесту доброй воли" бойцов от минобороны и генштаба якобы удается видеть сейчас Бахмут "как на ладони".

Товарищ Конашенков (глава минобороны России – 24 Канал), мягко говоря, слукавил – произошло не тактическое отступление, произошло просто бегство подразделений минобороны с флангов,

– сказал Пригожин.

Кроме того, он отметил, что в Кремле достигли своими действиями "прекрасный результат". Речь идет об уменьшении численности частного батальона "Вагнера" для того, чтобы наемники ЧВК не могли держать фланги, а также – бегство российских бойцов с тех же флангов, которые были заняты ими после вагнеровцев.

Фланги сыплются, фронт проваливается… Происходящее в последнее время и то, о чем я предупреждал долгое время, начинает сбываться. Все идет к великой трагедии для нашей страны,

– заявил лидер террористов.

Пригожин, боеприпасы и успехи ВСУ