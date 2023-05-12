У п'ятницю, 12 травня, вийшло чергове маразматичне відеозвернення Пригожина до глави оборонного відомства Росії Сєргєя Шойгу та очільника генерального штабу Валєрія Герасимова. У ньому він констатував, що ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, а російські солдати є повними нікчемами, адже вчергове здійснили "тактичний відступ", – інформує 24 Канал.

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Проблем все більше

Як зазначив ватажок вагнерівців, українським військовим завдяки "жесту доброї волі" бійців від міноборони та генштабу нібито вдається бачити зараз Бахмут "як на долоні".

Товариш Конашенков (речник міноборони Росії – 24 Канал), м'яко кажучи, злукавив – стався не тактичний відступ, сталася просто втеча підрозділів міноборони з флангів,

– сказав Пригожин.

Окрім того, він наголосив, що у Кремлі досягнули своїми діями "чудового результату". Йдеться про зменшення чисельності приватного батальйону "Вагнера" для того, аби найманці ПВК не могли тримати фланги, а також – втечі російських бійців з цих самих флангів, що були заняті ними після вагнерівців.

Фланги сиплються, фронт провалюється… Те, що відбувалося останнім часом, і те, про що я попереджав тривалий час, починає справджуватись. Усе йде до великої трагедії для нашої країни,

– заявив лідер терористів.

Пригожин, боєприпаси та успіхи ЗСУ