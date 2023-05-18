Если раньше вагнеровцы были нужны российским генералам в Бахмуте, то сейчас они пытаются минусовать заслуги ЧВК "Вагнера" и заглушить информационно. Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это реалии войны

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Пригожин сам себе поставил задачу

Российские войска сейчас отошли на более выгодные позиции для обороны после провала их наступления.

Ведь ЧВК "Вагнера" не выполнила свою задачу и не выдавила украинские силы из Бахмута. И после того, как они завязли в городе, российские войска заняли лучшие позиции для обороны в этом оперативно-тактическом районе,

– уверен полковник ВСУ в запасе.

А стратегически лучшие позиции для обороны у оккупантов возле Попасной. Если глава Генштаба Валерий Герасимов примет грамотное военное решение, россияне отойдут от Бахмута и Соледара на стартовые оборонительные позиции и выровняют фронт по линии Горловка – Попасная – Лисичанск.

"Вопрос в том, что будет делать Пригожин. Российское командование не ставило ему задачу занять Бахмут. Ведь после того, как россияне вышли из Изюма, стратегическая задача брать в клещи Славянск была снята", - подчеркнул Свитан.

А Пригожин сам поставил задачу дойти до Бахмута – увидеть Бахмут и умереть. И вагнеровцы в течение года ее выполняли.

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"Чемодан без ручки"

"Для российского военного руководства Пригожин сейчас, как чемодан без ручки. Бросить жалко и тянуть нет смысла. Поэтому ситуация на данный момент разрешится сама собой", – заметил военный эксперт.

В ближайшее время будут нанесены боевые поражения по Бахмуту украинскими силами. ЧВК "Вагнера" отминусовано - они ежедневно теряют по примерно 100 человек. Останется один Пригожин со своей медийной империей.

"Мы в следующем месяце забудем о ЧВК "Вагнера", и ее вместе с Пригожиным сотрут с информационного поля", – уверен Роман Свитан.

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