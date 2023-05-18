Если раньше вагнеровцы были нужны российским генералам в Бахмуте, то сейчас они пытаются минусовать заслуги ЧВК "Вагнера" и заглушить информационно. Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это реалии войны
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Пригожин сам себе поставил задачу
Российские войска сейчас отошли на более выгодные позиции для обороны после провала их наступления.
Ведь ЧВК "Вагнера" не выполнила свою задачу и не выдавила украинские силы из Бахмута. И после того, как они завязли в городе, российские войска заняли лучшие позиции для обороны в этом оперативно-тактическом районе,
– уверен полковник ВСУ в запасе.
А стратегически лучшие позиции для обороны у оккупантов возле Попасной. Если глава Генштаба Валерий Герасимов примет грамотное военное решение, россияне отойдут от Бахмута и Соледара на стартовые оборонительные позиции и выровняют фронт по линии Горловка – Попасная – Лисичанск.
"Вопрос в том, что будет делать Пригожин. Российское командование не ставило ему задачу занять Бахмут. Ведь после того, как россияне вышли из Изюма, стратегическая задача брать в клещи Славянск была снята", - подчеркнул Свитан.
А Пригожин сам поставил задачу дойти до Бахмута – увидеть Бахмут и умереть. И вагнеровцы в течение года ее выполняли.
Роман Свитан спрогнозировал дальнейшую судьбу ЧВК "Вагнера": смотрите видео
"Чемодан без ручки"
"Для российского военного руководства Пригожин сейчас, как чемодан без ручки. Бросить жалко и тянуть нет смысла. Поэтому ситуация на данный момент разрешится сама собой", – заметил военный эксперт.
В ближайшее время будут нанесены боевые поражения по Бахмуту украинскими силами. ЧВК "Вагнера" отминусовано - они ежедневно теряют по примерно 100 человек. Останется один Пригожин со своей медийной империей.
"Мы в следующем месяце забудем о ЧВК "Вагнера", и ее вместе с Пригожиным сотрут с информационного поля", – уверен Роман Свитан.
Что происходит с ЧВК "Вагнера" в Бахмуте
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырский рассказал, что под Бахмутом украинские силы пленили боевика из ЧВК "Вагнера" – 39-летнего Дениса Ватрушева. Его завербовали из тюрьмы в Тюмени, где он отбывал наказание за убийство.
- Он рассказал, что его раненого бросили вагнеровцы. Мужчина просидел 4 дня, пока не попал в плен. Ватрушев рассказал, что ЧВК "Вагнера" несет огромные потери, а тела убитых вагнеровцев даже не собирают.
- Недавно Пригожин снова жаловался на отсутствие снарядов. Также он часто остро выражался в сторону военных функционеров. После чего ему ответил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, Пригожин не может критиковать руководство минобороны. В ответ "повар Путина" посоветовал Соболеву самому уехать в Бахмут.