Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Гетьман – ветеран российско-украинской войны, военный эксперт, майор запаса ВСУ. По его словам, тактика россиян точно не приведет к успеху.
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Не окопами единственными
Алексей Гетьман заметил, что, конечно, российские оккупационные войска готовятся обороняться. Впрочем, они не совсем понимают, что атаковать и воевать в обороне – это разные вещи.
К обороне нужно готовиться. Это не обязательно рыть какие-то траншеи и строить блиндажи,
– подчеркнул он.
Непременно, оборонная деятельность занимает много времени.
Враг паникует
Военный эксперт подчеркнул, что россияне точно знают, что контрнаступление неизбежно. Однако у врага нет информации о том, как именно и где он будет происходить. Поэтому у оккупантов паника.
"Они пытаются как-то его отсрочить или испортить, поэтому производят артиллерийскую подготовку – стреляют по всей линии столкновения", – пояснил он.
Конечно, панику порождает страх. Это хорошо прослеживается, учитывая информацию, которая распространяется российскими СМИ. Следовательно, даже небольшое продвижение ВСУ заставляет врага бояться.
Когда враг тебя боится – это предпосылка победы,
– сосредоточил внимание Гетман.
Украинский народ никогда не боялся своего врага и всегда смотрит ему в глаза.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что украинские защитники продолжают осуществлять успешные контрнаступательные действия на Бахмутском направлении.
- Стало известно, что во время проведения наступательной операции защитники нанесли россиянам безумные потери и смогли взять в плен четырех из них.
- В результате успешных контрнаступательных действий ВСУ удалось взять под контроль юго-западную часть Бахмута. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.