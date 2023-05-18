Джейк Салливан уклонился от ответа на вопрос о сроках наступления украинских воинов на позиции российских окупантов и коллаборантов. Об этом советника Джозефа Байдена по национальной безопасности спросили во время брифинга 18 мая, передает 24 Канал.

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Что ответил Салливан

Представитель Белого дома отказался отвечать на такие вопросы. Однако при этом он не изменил полностью тему. Салливан упомянул о высадке союзников на побережье Нормандии во время Второй мировой войны.

Как вы знаете, это не похоже на высадку в "день Д" на пляже. Эти виды боевых действий более динамичны, многослойны, многогранны,

– сказал он.

К слову, "днем Д" в военном деле называется дата начала военной операции. К примеру, для вышеупомянутой операции "Оверлорд" с высадкой десанта на нормандском побережье 6 июня 1944 года можно считать "днем Д".

Что еще сказал советник президента США

Салливан не стал делать никаких публичных заявлений вместо украинских коллег. Он проигнорировал все вопросы с любой конкретикой по поводу контрнаступления. Представитель Белого дома подчеркнул, что украинские военные должны сами описывать и объяснять, что они делают на фронте.

Скажу лишь, что в некоторых частях Украины ведутся интенсивные боевые действия, как мы видели на примере боев вокруг Бахмута,

– добавил он.

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