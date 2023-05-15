Оккупанты говорят, что контрнаступление ВСУ является наибольшим страхом не только для них, но и для военного командования, ведь позиции не кем закрывать. Об этом рассказал в видео, которое 24 Канал получил от источников в ВСУ, пленник террорист так называемой республики "ЛНР" Гончаров Константин.

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Ранее кафир служил в отдельной саперно-инженерной роте террористической "ЛНР", а затем его перевели в штурмовиков. Недавно оккупанта взяли в плен возле Белогоровки Луганской области. Муж говорит, что, как только ВСУ пойдут в контрнаступление, это станет крахом для России.

У нас все боятся контрнаступления. Если он будет – там все лягут поголовно. На том участке, где я сдался, осталось от силы 15 человек. Там свободно можно прорваться,

– рассказал оккупант.

Говорит, что его собратья тоже испытывают страх, потому что ВСУ приближаются. А вот прогноз от оккупанта, как все закончится: "разгромом и увольнением Луганска и Донецка".

Пленный оккупант также рассказал об издевательствах командиров над личным составом, как россияне уничтожают население Луганской области – больше в видео.

Пленный террорист рассказал о страхе перед контрнаступлением ВСУ: видео

Контрнаступление ВСУ: главное, что нужно знать по состоянию на сейчас

Сегодня, 15 мая, в Лондоне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начнет свое контрнаступление, когда получит более современное оружие, на которое рассчитывает. Однако, заверил, что уже скоро. По его словам, нужно еще не так уж много времени.

Относительно увольнения Луганска и Донецка, сомнений нет – это тоже вопрос времени. Там уже происходят довольно странные вещи: утром 15 мая в городе на территории бывшего Луганского высшего военного училища штурманов прогремели мощные взрывы. Интересно, что там как раз располагались оккупанты.