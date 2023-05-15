Во время поездки в Лондон журналисты поинтересовались у Владимира Зеленского, когда Украина начнет контрнаступление. Глава государства согласился с утверждением, что Украина не может начать контрнаступление против России, пока не получит более современное оружие.

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Украине нужно еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению

Президент сказал, что Украине нужно еще немного времени, чтобы подготовить свое контрнаступление.

Нам действительно нужно еще немного времени. Не очень много. Мы будем готовы через некоторое время,

– сказал он.

Зеленский сказал, что не может поделиться деталями подготовки Украины к контрнаступлению. "Нет секретов от наших друзей, но есть секреты от наших соседей", – отметил глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что поддержка Великобритании "поможет нам быть сильнее".

Что еще Зеленский говорил о контрнаступлении