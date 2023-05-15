Во время поездки в Лондон журналисты поинтересовались у Владимира Зеленского, когда Украина начнет контрнаступление. Глава государства согласился с утверждением, что Украина не может начать контрнаступление против России, пока не получит более современное оружие.
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Украине нужно еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению
Президент сказал, что Украине нужно еще немного времени, чтобы подготовить свое контрнаступление.
Нам действительно нужно еще немного времени. Не очень много. Мы будем готовы через некоторое время,
– сказал он.
Зеленский сказал, что не может поделиться деталями подготовки Украины к контрнаступлению. "Нет секретов от наших друзей, но есть секреты от наших соседей", – отметил глава государства.
Кроме того, он подчеркнул, что поддержка Великобритании "поможет нам быть сильнее".
Что еще Зеленский говорил о контрнаступлении
- Во время поездки в Берлин у Зеленского тоже поинтересовались, когда Украина начнет контрнаступление. В ответ президент в шутку сказал, что еще несколько иностранных визитов и Украина будет готова.
- Кроме того, в Берлине глава государства заявил, пришло время действовать. В частности, по его мнению, Украина и ее партнеры в 2023 году могут заложить фундамент, чтобы сделать поражение России необратимым.
- Следует добавить, что во время поездки Зеленского в Берлин правительство Германии объявило, что выделило Украине новый пакет военной помощи стоимостью 2,7 миллиарда евро.
- В настоящее время украинский лидер находится в Великобритании, где встретился с премьером Риши Сунаком. Уже известно, что Великобритания пошлет Украине сотни новых ударных беспилотников с дальностью полета более 200 километров.
- Кроме того, Зеленский накануне посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. До этого лидер Украины 13 мая посетил Рим, где провел переговоры с президентом и премьером Италии, а также встретился с Папой Римским.