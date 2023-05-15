Під час поїздки в Лондон журналісти поцікавилися у Володимира Зеленського, коли Україна розпочне свій контрнаступ. Глава держави погодився з твердженням, що Україна не може почати контрнаступ проти Росії, поки не отримає більш сучасну зброю.
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Україні потрібно ще трохи часу, щоб підготуватися до контрнаступу
Президент сказав, що Україні потрібно ще трохи часу, щоб підготувати свій контрнаступ.
Нам дійсно потрібно ще трохи часу. Не дуже багато. Ми будемо готові через деякий час,
– сказав він.
Зеленський сказав, що не може поділитися деталями підготовки України до контрнаступу. "Немає секретів від наших друзів, але є секрети від наших сусідів", – зазначив глава держави.
Крім того, він наголосив, що підтримка Великої Британії "допоможе нам бути сильнішими".
Що ще Зеленський говорив про контрнаступ
- Під час поїздки до Берліна у Зеленського теж поцікавилися, коли Україна розпочне контрнаступ. У відповідь президент жартома сказав, що ще кілька іноземних візитів й Україна буде готова.
- Крім того, в Берліні глава держави заявив, що настав час діяти. Зокрема, на його думку, Україна та її партнери у 2023 році можуть закласти фундамент, щоб зробити поразку Росії незворотною.
- Варто додати, що під час поїздки Зеленського до Берліна уряд Німеччини оголосив, що виділив Україні новий пакет військової допомоги вартістю 2,7 мільярда євро.
- Наразі український лідер перебуває у Великій Британії, де зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком. Уже відомо, що Велика Британія надішле Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 кілометрів.
- Крім того, Зеленський напередодні відвідав Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. До цього лідер України 13 травня побував у Римі, де провів переговори з президентом і прем'єркою Італії, а також зустрівся з Папою Римським.