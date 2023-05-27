Що відбувається на фронті станом на 27 травня розповіли у Генштабі ЗСУ. Про це інформує 24 Канал.

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Російські терористи продовжують тактику ракетного терору

Упродовж минулої доби росіяни завдали 20 ракетних ударів. Зокрема, по населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей випустили 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками).

По Дніпру агресор завдав ракетного удару двічі. Спершу використав 7 ракет із С-300/С-400. Вдруге вдарив по медзакладу, використавши "Іскандер".

Також дві російських зенітних керованих ракети влучили по Авдіївці. Окрім того, ворог завдав 68 авіаційних ударів, зокрема, застосував "Шахеди" по містах Мерефа та Ізюм Харківської області, а ще застосував керовані авіаційні бомби по Авдіївці та селищу Нью-Йорк.

У п'ятницю, 26 травня, окупанти здійснили близько 89 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджень зазнали медичний заклад у місті Дніпро, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою,
– наголосили у Генштабі ЗСУ.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Що відбувається на фронті: дивіться карту

Росіяни дедалі частіше не виконують накази командирів та вдаються до дезертирства

У російських окупаційних військах дедалі частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Так, 25 травня близько 20 колишніх ув'язнених, які нещодавно пройшли "прискорену підготовку" та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. До речі, навіть на зараз, 27 травня, місце їхнього перебування не встановлено, пошуки тривають.

Українські воїни потужно б'ють ворога

  • За минулу добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
  • Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10" та 2 – типу "Zala".
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі ворога.