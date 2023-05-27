Що відбувається на фронті станом на 27 травня розповіли у Генштабі ЗСУ. Про це інформує 24 Канал.

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Російські терористи продовжують тактику ракетного терору

Упродовж минулої доби росіяни завдали 20 ракетних ударів. Зокрема, по населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей випустили 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками).

По Дніпру агресор завдав ракетного удару двічі. Спершу використав 7 ракет із С-300/С-400. Вдруге вдарив по медзакладу, використавши "Іскандер".

Також дві російських зенітних керованих ракети влучили по Авдіївці. Окрім того, ворог завдав 68 авіаційних ударів, зокрема, застосував "Шахеди" по містах Мерефа та Ізюм Харківської області, а ще застосував керовані авіаційні бомби по Авдіївці та селищу Нью-Йорк.

У п'ятницю, 26 травня, окупанти здійснили близько 89 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджень зазнали медичний заклад у місті Дніпро, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту,

– зазначили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському – ворог завдав авіаційних ударів по районах Стрілечої та Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп'янському – окупанти не припиняють спроб покращити тактичне положення. Завдали авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Вів без успіху наступальні дії в районі Масютівки.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

На Лиманському напрямку упродовж доби агресор вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же завдав авіаційного удару.

На Бахмутському напрямку окупаційні війська вели наступальні дії у напрямку Предтечиного, втім, безуспішно. Також ворог завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Первомайського, успіху не мав. Росіяни завдали авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки окупантів в районі Мар'їнки. Ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаударів у районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки. Також обстріляв Парасковіївку, Вугледар та Пречистівку. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Росіяни завдали авіаударів поблизу Степового Запорізької області та Зміївки на Херсонщині. Окрім того, обстріляли населені пункти Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та Херсон.

Росіяни дедалі частіше не виконують накази командирів та вдаються до дезертирства

У російських окупаційних військах дедалі частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Так, 25 травня близько 20 колишніх ув'язнених, які нещодавно пройшли "прискорену підготовку" та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. До речі, навіть на зараз, 27 травня, місце їхнього перебування не встановлено, пошуки тривають.

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